El aplaudido discurso de Javier Macipe: "Si Zaragoza no hubiera acogido a la madre de Mauricio Aznar, que era inmigrante, nada de esto existiría"

Javier Macipe recibió este miércoles el Premio Ciudad de Zaragoza al Mérito Cultural en la categoría de cine. El cineasta, al recoger el galardón, pronunció un discurso muy emotivo que reproducimos íntegramente:

"Este es un premio que yo siento que se lo tendría que dar yo a la ciudad de Zaragoza. Y no es falsa modestia, porque realmente el cine es un arte muy colectivo y más en este caso, que la película trata de la historia de otro zaragozano como es Mauricio Aznar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decir que más de la mitad de este premio es para Mauricio Aznar.

Hay que decir que además él era hijo de una inmigrante. Es algo que pocas veces hablamos y que conviene señalar en un momento en el que el mundo se está poniendo tan difícil y que se está atacando tanto a los inmigrantes en muchos países del mundo. Si aquella mujer no hubiera emigrado y hubiera venido aquí y nosotros no la hubiéramos recibido con tanto cariño, Mauricio Aznar no sería quien es, no existiría esa película y no estaríamos celebrando este premio. Así que eso creo que es importante señalarlo.

Quiero señalar también que Mauricio formó parte de una época en la que muchos músicos compusieron esas canciones maravillosas que luego han formado parte de la película. Entre ellos Gabriel Sopeña, que ha cantado aquí, por supuesto sus bandas, Más Birras, Almagato y todos los grupos que conformaron aquella época tan importante de la música de la ciudad.

Apuesta de la ciudad

Y luego, ya hablando de la película propiamente dicha, esa película se ha hecho por un equipo muy grande donde los zaragozanos han tenido un papel fundamental. Tengo que decir, y no lo digo porque Zaragoza que ha sido la gente más comprometida y más profesional del equipo, sin duda, por supuesto, mi socia Amelia, el actor Pepe Lorente, que también ha ganado un Goya, también zaragozano.

Y luego hay que decir que la apuesta de la ciudad por la película, digo apuesta porque la apuesta por el rock and roll está en el origen de todo esto, ha sido increíble. Aparecieron cientos de extras en la película, teníamos que poner límite a los extras. Es una cosa increíble. Cuando hacíamos llamamiento decían bueno, ya no cabe más gente en las escenas.

Y luego, cuando por fin estrenamos la película, el recibimiento y el apoyo fue una cosa que creo que no sé si se ha visto nunca. Llenamos la sala grande del Palafox un montón de veces. Hay que decir un dato, vio más gente en la estoy aquí el primer fin de semana que ‘Oppenheimer’, que es la película que ganó el Oscar el año pasado.

Una chispa que acabó en incendio

Y de ahí eso sirvió como una chispa que luego se fue extendiendo como un gran incendio y todo partió de aquí. Y hay que decir que hay comunidades autónomas y ciudades que quizá tienen una autoestima mayor que nosotros y que muchas veces hay fenómenos cinematográficos que se empiezan a construir desde el País Vasco, desde Cataluña, en este caso lo hemos hecho desde Zaragoza y tenemos que tener la fe y la confianza en que desde aquí podemos hacer cosas que miren no sólo a toda España sino al mundo entero porque la película se ha visto en muchos países y ahora con el Goya se está viendo cada vez en más sitios.

Así que por todos esos motivos este premio realmente es para la ciudad de Zaragoza".