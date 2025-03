Javier Sierra ('El plan maestro') en Zaragoza: "Vemos el arte como moda, la gente solo se detiene un minuto o minuto y medio delante de los cuadros"

«Somos lo que somos gracias al arte». El turolense Javier Sierra tiene claro lo importante que es el arte para la humanidad, aunque todavía lo es más lo que hay detrás de él: «Hay mucha inteligencia en este mundo, no solo la humana, pero sólo una es capaz de sintetizar mensajes complejos en símbolos, en arte, que es la nuestra. Por lo tanto, el arte nos convierte en humanos. Pero es verdad que nos estamos alejando de ese tributo al arte o de ponerlo en ese punto central. Ahora, lo tenemos como motivo decorativo, como moda, como estética, pero no como mensaje, como recordatorio de lo que somos. Se calcula que, por ejemplo, se están viendo en una mañana los 800 cuadros del Museo del Prado, cuando acabas no te has parado más de minuto y medio delante de uno de ellos», reflexiona el escritor y periodista, que este jueves ha presentado su nuevo libro, 'El plan maestro' (Planeta), en Caja Rural de Aragón de Zaragoza, acompañado de José Luis Corral.

Javier Sierra con su último libro, 'El plan maestro'. / LAURA TRIVES

Una apasionante novela que hace viajar a través del arte a una historia desconocida de la civilización. Y Javier Sierra lo consigue visitando desde cuevas rupestres hasta buena parte de los museos más importantes del mundo, incluido, cómo no, el Prado, donde, en 1990, Javier Sierra fue abordado por un sujeto singular en la pinacoteca. Este le confesó que existía una comunidad secreta que, desde hacía siglos, se había dedicado a proteger una selección de obras que servía de puerta entre distintos mundos.

El turolense ha intentado reencontrarse con aquel hombre sin éxito: «Los escritores bebemos de la nostalgia, de las heridas que nos va dejando la vida. Y a mí me dejó una herida real aquel personaje cuando era un adolescente y me lo crucé en el Museo del Prado. Fue alguien que me enseñó a interpretar, a leer, literalmente a leer en el arte, y que se desvaneció para no volver a aparecer nunca más. Lo que yo no sabía entonces y he descubierto escribiendo 'El plan maestro', es que ese esquema de personaje que irrumpe en tu vida, te enseña algo rompedor y después se desvanece, se encuentra también en la mitología y que hay en civilizaciones antiguas como la sumeria o incluso las precolombinas. Ese arquetipo está incluso en el cristianismo», explica Javier Sierra.

Rubens y Goya

No sabe las veces que ha visitado el Museo del Prado y ve imposible también quedarse con uno solo de los cuadros de la pinacoteca, pero tras mucho insistir se lanza: «Hay una historia que está pendiente de contar entre el 'Saturno devorando a sus hijos' de Goya y el 'Saturno devorando a sus hijos' de Rubens. Goya hace una obra desgarradora y Rubens, que pinta el mismo tema, incorpora encima de la escena tres estrellas en una misma línea. Es Saturno como se veía en el mundo antiguo porque no se veían los anillos de Saturno», dice con emoción para proseguir: «Eso me dio la pauta de que Rubens estaba obsesionado con la astronomía. Y es verdad que pintó muchos cuadros con tema astronómico. Y es porque esta gente no pintaba cuadros, sino que pintaba talismanes en el mundo antiguo se utilizaba la posición de las estrellas para proteger a alguien».

La conversación llega a las 'Pinturas negras' de Goya: «Recibí una carta de un señor, Luis Oliva, que con seis años iba a jugar a las salas del Museo del Prado y un día se quedó encerrado dentro junto a las 'Pinturas negras'. Cuando se asomó por la cortina, lo que vio al fondo era el perro semihundido de Goya que se movió dentro del cuadro, se giró y lo miró. Y dice que esa imagen, que creía que podía ser imaginación, le ha estado acompañando y torturando toda su vida. A mí su testimonio me llegó justo cuando estaba trabajando en el concepto de que los niños ven lo que los adultos no. Y claro, lo entendí perfectamente. Al niño le funciona la cabeza a una velocidad distinta».

Algo que engarza directamente con que se ha perdido la capacidad de asombro: «Vivimos en un mundo en el que intentamos no asombrarnos, ponerlo todo bajo control, todo tiene que estar empaquetado, asegurado, y parece que el asombro es algo hasta pernicioso. Y es una energía poderosísima, o sea, de repente te hace sentir más vivo que en ninguna otra circunstancia. Estamos muy dormidos por el exceso de seguridad. Necesitamos recuperar ese instinto del hombre primitivo que estaba alerta y que se asombraba por lo que ocurría a su alrededor».

El cuadro del Papa Francisco

Hace doce años cuando publicó 'El maestro del Prado', aseguró en este diario que Benedicto XVI se estaba despidiendo como hizo Carlos V. ¿Qué cuadro podría contemplar el actual Papa Francisco para despedirse? «Yo creo que 'El carro de heno' de El Bosco, porque es una procesión de personajes mundanos. Hay unos reyes, unos caballeros, unos juglares y también hay un Papa. Este va siguiendo el carro de heno, que es el mundo, el mundo que va a una deriva que no se sabe cuál es, y van todos siguiendo al mundo sin percatarse de que está siendo guiado por monstruos», concluye.