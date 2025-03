Javier Sierra: "Los responsables de que hoy vivamos teorías de la conspiración son los políticos"

El turolense Javier Sierra acaba de publicar su ultimo libro, ‘El plan maestro’ (Planeta), que presentó este jueves en Zaragoza en la sede central de la Caja Rural de Aragón, que se llenó para escuchar al escritor. En su nueva publicación, el aragonés hace un recorrido por la historia del arte buscando el reverso de las obras y civilizaciones desconocidas.

Todo en un mundo de consumo rápido del que el caos se está adueñando lo que da pie a muchas otras cosas: “Esto es como mirar las estrellas. Tú ves una serie de puntitos en el cielo, pero si de repente tienes una formación clásica, pues ves una constelación y puedes ver allí Orión. Pero si perteneces a otra cultura, verás una pata de un ternero, y si perteneces a otra, verás, no sé, la boca de un dragón. Depende de lo que tú tengas dentro. Así ordenas la realidad. Entonces, si tú tienes conspiraciones en la cabeza, pues solo verás conspiraciones en la vida real”, indica el escritor.

"Si fueran más verdaderos..."

Pero Sierra va más allá y señala a los culpables: “Pero cuidado, los responsables de que hoy vivamos teorías de la conspiración, no son los ignorantes o los indocumentados. Son los políticos y los poderes públicos, porque nos han mentido tanto que nos han obligado a buscar explicaciones alternativas. Si fueran más honestos, más sensatos, más verdaderos, no tendríamos por qué dudar de su palabra y no surgirían teorías de la conspiración”, dice con rotundidad.