El Teatro del Mercado de Zaragoza celebra el Día de la Mujer con danza contemporánea y urbana

Siempre es necesario un escaparate abierto para las artes en movimiento y para las mujeres en su faceta de creadoras. La artista mexicana Frida Kahlo escribió en su diario personal la frase "Pies para qué los quiero si tengo alas 'pa' volar". De esa cita surgió el festival 'Pies para qué los quiero', un ciclo que además de ser un homenaje a la pintora, tiene el objetivo de dar a conocer a las mujeres profesionales de la danza contemporánea y urbana de la capital aragonesa. Además, el evento entra dentro de la gran oferta que ofrece la ciudad de cara a este 8-M.

Producido por el Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen y coordinado por el Centro de Danza de Zaragoza, el festival pretende poner el foco en todas aquellas mujeres, que, en su día a día, superan circunstancias adversas. Esta octava edición de 'Pies para qué los quiero', que se celebra este sábado y domingo en el Teatro del Mercado, presenta siete innovadoras propuestas que son una invitación directa a la danza y a dejarse llevar por la imaginación.

El ciclo ha sido presentado este viernes en el hall del Teatro Principal de Zaragoza por Gemma Rodríguez, técnico del Centro de Danza, y Sara Fernández, consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, en una rueda de prensa que ha contado con la presencia de una representación de las artistas que participarán en dicho festival. Fernández ha señalado que la cultura continúa siendo una de las mejores herramientas para reivindicar y poner en valor el papel de la mujer en todas las disciplinas artísticas y ha concluido su intervención asegurando que "Zaragoza es tierra de danza y de mujeres bravas".

Alba Olmedo y Raquel Marín han ofrecido un extracto de su espectáculo. / Laura Trives

Siete coreografías únicas

Gemma Rodríguez se ha encargado de anunciar la programación que llenará el Teatro del Mercado de danza contemporánea y urbana con tres piezas el sábado y otras cuatro el domingo. El primer día, la violagambista Pilar Almalé y la bailarina Laura López darán el pistoletazo de salida a esta nueva edición con su 'Spirit Hilma'. "En esta coreografía, las artistas se basan en la obra de la pintora Hilma Af Klint con la intención de transmitirnos toda su esencia", ha apuntado Rodríguez. Se conjugarán la música en directo y la danza, con piezas antiguas y composiciones contemporáneas.

La segunda propuesta del sábado será 'Manzanas traigo' de Izaskun Insausti. En ella, la bailarina zaragozana reflexionará sobre el absurdo de nuestra vida cotidiana cuando nos sobrepasan los eventos. "Cerrará la velada la compañía Catarsis fundada por Carolina Pérez y Sandra Aparicio, que en esta ocasión forman un cuarteto con Carla Caballero y Verónica Pérez. Ofrecerán una versión ampliada de la coreografía 'Ritorno' con la que viajaremos por un devenir de la vida y los recuerdos", ha indicado la técnica del Centro de Danza.

"El domingo podremos disfrutar con la interpretación de Alba de Miguel. Abrirá la noche con 'Grietas', una obra que indaga en la propia identidad y en cómo las heridas emocionales nos transforman como personas", ha dicho Rodríguez. Le seguirá 'ELLAS en D', propuesta de Tarde o Temprano Danza, donde Marta Aso, María Ganzaráin y Laura Val son las encargadas de representar con sus movimientos las diferentes mujeres, cada una con su historia y su camino.

A continuación, Alba Olmedo y Raquel Marín estrenarán su coreografía 'Detox', con la música de Sat-Chit, Earth, Wind & Fire y Phats & Small. 'Detox' simboliza el final de una etapa vital, una desintoxicación emocional en la que se representa la liberación de todo lo que ya no sirve. "La programación finalizará con 'Kalopsia', una coreografía de la compañía Peace of Mind en la que las creadoras Paula Pérez y Carmina Gimeno nos muestran cómo nuestra forma particular de percibir la realidad a través de los distintos estímulos nos modela y nos define", ha anunciado la técnica.

La sesión de este sábado comenzará a las 20.00 horas mientras que la del domingo se adelanta a las 19.00 horas. Su duración es de unos 80 minutos y las entradas pueden adquirirse en la web del Teatro del Mercado a un precio de 12 euros.