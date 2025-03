Guardando las distancias: Otro museo que cierra, aprovechemos el momento

El Museo Pablo Gargallo de Zaragoza cerrará durante este 2025 seis meses para acometer unas «necesarias» obras de climatización con la asignación de fondos europeos. La clausura llega justo cuando el espacio cumple cuatro décadas desde su inauguración. Los plazos, según explican desde el ayuntamiento, vienen marcados porque el dinero procedente de Europa tiene que ejecutarse en un plazo determinado porque si no se pierde. Según la consejera Sara Fernández es una mejora muy demandada por los trabajadores y los visitantes lo cual, por supuesto, no pongo en duda.

Lo que sucede es que se va a dar en este año una fatal casualidad en Zaragoza, la capital aragonesa que lucha por atraer cada vez más y más turistas con planes específicos para ello y con la apuesta por eventos que permitan atraer públicos de fuera de la ciudad. Esta fatal casualidad va a hacer que tres de los museos más importantes de la ciudad (y de Aragón) no se van a poder visitar durante el tiempo que duren las obras del Pablo Gargallo, el Museo de Zaragoza (cerrado sin fecha para su reapertura aunque no será antes de 2027) y el Museo Goya de la Fundación Ibercaja, inmerso en su remodelación y ampliación de cara al bicentenario del pintor aragonés que se celebra en 2028.

No es una buena noticia, se mire por donde se mire. El poder de atracción de una ciudad (en clave turística cultural) se mide también por su capacidad para crear una experiencia museística que permita al visitante vivir una experiencia diferente o contemplar obras únicas. Una función que cumplen estos tres grandes centros. Y este cierre llega tras un año en el que las cifras de visitas a exposiciones han registrado unas cifras más que positivas.

No, no estamos sobrados en Aragón de centros museísticos de referencia y es una realidad que cuesta mucho atraer a la gente a ellos, disminuir la oferta (aunque sea por un tiempo reducido y por causa mayor) no va a ayudar a generar ese impacto cultural que todos deseamos. Así, durante este periodo se quedan el IAACC Pablo Serrano y el CaixaForum (con una actividad mucho más diversificada) como la punta de lanza de la oferta artística.

Quizá es el momento de volver la mirada a los museos de la Ruta Caesaraugusta y de disfrutar con ese pasado romano que alumbra a Zaragoza y que en el Teatro Romano, las Termas, el Museo Fluvial y el espectacular Foro tiene su máxima expresión. No digo que la ciudad viva de espaldas a esa influencia romana que tenemos desde nuestra propia concepción, pero sí creo que, en demasiadas ocasiones, aludimos a él como el que se acerca a algo pintoresco. Y en eso también es primordial la educación, cultural, por supuesto. Tenemos que ser capaces (y, desde luego, la programación complementaria de actividades que se realiza en estos centros, es increíble) de despertar la curiosidad por aprender en todas las capas de la sociedad.

Nuestra oferta museística queda bastante mermada durante este 2025 pero, ojalá (dadas las circunstancias), pueda servir para empezar a mejorar nuestra relación con esos otros espacios que tantos secretos guardan de nuestra historia y nuestra ciudad.

Pero, sobre todo, que acaben cuanto antes las obras de los museos que no vamos a poder visitar porque ¿a que a todos nos gusta visitar los de otras ciudades cuando vamos de vacaciones o de visitas turísticas?