Diana Navarro (actúa en Zaragoza): "Soy discípula de Martirio y Carlos Cano; ellos dignificaron la copla"

La cantante y actriz malagueña Diana Navarro desembarcó hace tres años en el Teatro Principal de Zaragoza con el espectáculo 'En tierra extraña', en el que encarnaba a «la gran señora de la copla»: Concha Piquer. Esa producción giró por toda España acumulando elogios de crítica y público (Navarro incluso estuvo nominada a los Premios Max en lo que era su debut en el teatro). Tantas alegrías le dio a la malagueña que ahora ha decidido impulsar un proyecto que, a efectos prácticos, es como una prolongación natural de esa 'En tierra extraña'. Si aquella era «una obra de teatro con canciones» este nuevo espectáculo, titulado 'De la Piquer a la Navarro', es más bien «un concierto teatralizado», según apunta la propia Navarro. Se podrá disfrutar este próximo sábado 15 de marzo en el Palacio de Congresos de la Expo a partir de las 20.00 horas.

«La semilla fue el propio público de 'En tierra extraña', porque muchos me decían que les había sabido a poco y que se habían quedado con ganas de escucharme cantar más por la Piquer», explica la malagueña. Así, el concierto incluye algunas de las canciones más conocidas de la gran señora de la copla ('Ojos verdes', 'Tatuaje', 'Me embrujaste'...), pero también los temas más emblemáticos de los 20 años de carrera de Navarro ('El perdón', 'Sola', 'Adiós'...). «Empezamos solo con el piano y poco a poco vamos incorporando el acordeón, el teclado o el violín para terminar con una mayor producción ya en mis canciones», indica Navarro, que apunta que los que vieron 'En tierra extraña' pueden asistir «perfectamente» a este espectáculo porque «verán cosas diferentes».

Con esta nueva producción, la cantante malagueña vuelve a reivindicar a Concha Piquer metiéndose de nuevo en su piel, algo que de alguna forma ya había hecho con anterioridad. Y es que muchas de estas canciones le son familiares porque en su disco 'Camino Verde', interpretaba, entre otras, 'Ojos Verdes' que, aunque no fue compuesta para Concha Piquer, ella la inmortalizó. «Ese tema lo llevo en mi disco duro sin saberlo porque fue el que interpreté cuando me presenté a mi primer concurso. Siempre he cantado mucho por la Piquer; es una artista en mayúsculas y lo que quiero con este espectáculo es también reivindicarla para las nuevas generaciones. No olvidemos que con 14 años fue la primera española en actuar en Broadway y la primera actriz en tener imágenes de cine sonoro en el mundo», recuerda Navarro.

Con esta nueva producción, la malagueña también busca rendir un sentido homenaje a la copla como «memoria sonora de nuestro país», recordando que el género sigue vigente en muchos artistas actuales. «Me encanta que la copla se siga redescubriendo. Yo me considero discípula de Martirio y Carlos Cano, que fueron los que dignificaron un género que antes siempre se consideró franquista, algo totalmente incierto y absurdo. La copla era la manera en que las mujeres podían sentirse libres al cantar en un momento en que no podían ni hablar», subraya.

Navarro aprovecha el concierto para ir contando la historia de Concha Piquer y cómo le influenció en su carrera personal. «Es como un concierto teatralizado porque voy introduciendo las canciones e incluso hay un momento que la Piquer viene del más allá gracias a la magia del teatro», comenta la malagueña, que apunta que está preparando una sorpresa para su parada en Zaragoza: cantar la jota 'La palomica'.

Proyectos futuros

De la Piquer a la Navarro desembarcará este próximo sábado en la capital aragonesa después de haber visitado ciudades como Madrid, Sevilla, Málaga, Barcelona o Bilbao, colgando el cartel de 'no hay billetes' en casi todas ellas.

Antes de esta producción, la malagueña protagonizó su segunda aventura teatral con 'El amor...falla', un homenaje a Manuel de Falla y María de la O Lejárraga: «Fue también una gran experiencia, pero lo que estoy haciendo ahora es 'El amor brujo' con varias orquestas sinfónicas. Sin serlo, yo me considero una especie de cantante de ópera porque tengo varios registros y puedo hacer muchos repertorios».

'De la Piquer a la Navarro' se ha convertido también en un disco y la malagueña está a punto de lanzar una nueva canción: 'Ya no estoy sola'. «Ese tema anunciará la gira de mi 20 aniversario como artista, desde ese 'Sola' que me dio a conocer. La presentaré el 6 de abril en el Teatro Real de Madrid y luego, a partir de septiembre u octubre, ya saldremos de gira por todo el país y seguro que vengo a Zaragoza porque siempre es una alegría estar aquí», explica Navarro, que también tiene nuevos proyectos televisivos y teatrales en cartera.