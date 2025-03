Juanma Latorre y Guille Galván (Vetusta Morla) en Zaragoza: "Esta banda sonora ha llegado cuando necesitábamos disfrutar de la música"

Tenían un poco de temor cuando aceptaron el trabajo de construir la banda sonora de 'La virgen roja', de Paula Ortiz, por varios motivos, todos externos a ellos, pero, «fue todo más suave de lo que podíamos esperar», asegura Juanma Latorre, que se explica: «Fue un trabajo que fluyó bastante bien, en buena medida porque pudimos incorporarnos al trabajo en una fase muy temprana, pudimos ver el guion, pudimos estar en el rodaje, pudimos ver un poco cómo se construía la película, debatir mucho con Paula, debatir mucho sobre referencias, sobre ideas. Y eso hace que cuando llegas a la fase final todo vaya bastante sobre ruedas».

Junto a eso, Guille Galván (su compañero en Vetusta Morla) y Latorre tenían un hándicap que salvar: «Metimos nuestra perspectiva, que no es tan clásica, porque queríamos una banda sonora que estuviera hecha en 2024 y queríamos una banda sonora que tuviera sus dosis de experimentación. Y todo esto lo queríamos incluir en una película producida por una plataforma y con una narrativa relativamente clásica. Y podría haber sido un problema... pero la verdad es que no», asegura Latorre. Ambos han hablado este lunes sobre su trabajo dentro del Festival Retina junto a Paula Ortiz en el edificio del Grupo San Valero en Zaragoza.

"La banda sonora no es un final en sí mismo"

Con respecto a Vetusta Morla, Guille Galván cree que es muy diferente: «No tiene nada que ver, sobre todo en el sentido de que no es un final en sí mismo la banda sonora. Al final, un disco es una obra que empieza y termina ahí, aunque luego se corre en directo, pero cuyas composiciones son lo que son en ese formato. La banda sonora es un complemento, una ayuda para una obra mayor donde además tú no eres el responsable último».

Algo que, probablemente, echaban en falta en este instante tras la intensidad de la banda: «A nosotros nos ha pillado en un momento cuando quizá necesitábamos disfrutar de la música, dar como un pasito atrás y no tener toda la responsabilidad que tienes cuando haces un disco. A mí sí que me ha parecido liberador poder trabajar en estos últimos años para cine o en banda sonora porque bueno, creo que trabajas un poquito más protegido porque no te expone tanto y al mismo tiempo te permite investigar o probar otro tipo de cosas».

«Hay cosas que no puedes hacer cuando compones una canción de rock y sí puedes hacerlas en una banda sonora y viceversa», concluye Juanma Latorre.