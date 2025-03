La Muestra de Ascaso se rebela contra el «abandono institucional» y resiste

La Muestra de cine de Ascaso, conocida como la Muestra más pequeña del mundo, pese a estar en el alambre debido al «abandono institucional», celebrará su edición de este año del 26 al 30 de agosto. «La vamos a hacer», dice taxativamente el director del festival (premio Aragoneses del Año en Cultura 2024), Miguel Cordero, que prosigue: «Vamos a reducir gastos y el que lo va a notar es el pueblo», dice antes de explicar que la nueva situación obliga a renunciar aun hecho característico de la muestra: «Todos los años se restauraba algo del pueblo al amparo del festival. o bien un muro, una valla, alguna obra pequeña, se limpiaba algún sendero... Vamos a tener que renunciar a ello, la situación lo impone. Que lo haga el Ayuntamiento de Boltaña (que junto a la comarca mantienen la ayuda) que es al que le corresponde».

Junto a ello van a intentar buscar patrocinio privado y han iniciado una campaña de micromecenazgo a través de la web en la que buscan socios de la muestra que aporten un euro al mes: «Si consiguiéramos llegar a 300 personas, que es muy difícil, sería una ayuda muy importante», repasa Miguel Cordero. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? «Principalmente, porque la Diputación Provincial de Huesca a pesar de que nos prometió que todo iba a seguir igual, a menos de un mes de la celebración del festival nos recortó la ayuda en un 60%. No teníamos margen de maniobra para nada, las inversiones ya estaban contratadas por lo que nos hicieron un roto considerable», señala Miguel Cordero, que también denuncia que el Gobierno de Aragón también les denegó la ayuda a menos de un mes de que la Muestra de Ascaso echara a andar, «así es imposible...», resalta y es contundente, «es por eso que este año vamos a renunciar a intentar algo con la DPH, porque no solo nos pagaron menos de lo que nos prometieron sino que encima nos han puesto muchos problemas para hacerlo con determinadas partidas».

Hasta 2026 garantizado

Sin embargo, o por eso, por esas ganas precisamente de no reblar, Miguel Cordero garantiza que la muestra se va a celebrar «al menos hasta 2026. La realidad es que nosotros nos lo pasamos bien haciéndola y, además, no podemos dejar así a toda la gente que sube a nuestro pueblo».

Así, la previsión que manejan ahora mismo es acabar contando con un presupuesto de 15.000 euros por los cerca de 28.000 euros con los que se habían previsto para 2024. «Prefiero no hablar de qué supondría ese gasto para la DPH... Estamos hablando de una muestra a la que el 'Washington Post' le dedicó un artículo el verano pasado o a la que TVE le ha hecho un documental hace unos meses. Estamos llevando Ascaso, Boltaña y el Sobrarbe por el mundo. Hoy mismo me ha escrito una mujer mexicana que nos estaba viendo en TVE Internacional. Todo eso parece que no es suficiente para las instituciones», afirma Miguel Cordero.

De hecho, explica, «hay una directora que nos ha escrito para ofrecernos su película y nos ha dicho que ella se encarga de hablar con la productora de que no nos cobre el derecho de reproducción y que si no lo pagará ella de su bolsillo. Eso es lo que es Ascaso para el mundo», asevera Miguel Cordero.

Cine independiente español

La edición de este año se celebrará del 26 al 30 de agosto y, aunque aún no se ha desvelado nada de la programación, Miguel Cordero sí adelanta que mirará sobre todo «al cine independiente español y hecho por mujeres. En España se hacen al año unas 250 películas y la mitad de ellas no se distribuyen comercialmente, nosotros queremos darle salida a esas películas que son buenísimas».

El propio Miguel Cordero, además, le da un valor extra a la muestra: «Ahora que se habla tanto de la sostenibilidad en los festivales, Ascaso lo es, tiene un 0% de emisiones ya que la luz viene de una central fotovoltaica y agua aquí tenemos», concluye.