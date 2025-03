El arte y el humor se encuentran en el nuevo ciclo creado por los jóvenes del proyecto Rompepuertas

El miedo al futuro, el peso de las emociones que no dejamos salir o la dificultad para ponernos en la piel de otras personas son experiencias compartidas entre los jóvenes (y también entre los no tan jóvenes). Es por esto que los participantes del proyecto Rompepuertas, organizado por los Servicios de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, han decidido dedicarle un ciclo a estos asuntos, con el título ‘Mis traumas, mis chistes’. Los sábados del 15 de marzo hasta el 5 de abril, sus actividades nos animarán a liberar nuestras emociones a través de la expresión artística, bañadas con un toque de humor. El Museo del Teatro de Caesaraugusta es el marco elegido para que tengan lugar, de manera que sus participantes también descubran este espacio. La primera de las actividades comenzará el próximo sábado, con la grabación del podcast en vivo protagonizado por Rompepuertas y Esto No Es Un Museo.

El sábado siguiente, el 22 de marzo, será el momento de expresar todo lo que llevamos dentro. Las actividades de esta jornada, que empezarán a las 17.00 horas y llevan por título ‘El peso que nos callamos’, quieren ayudarnos a liberarnos a través del arte plástico y el movimiento. La primera de ellas será ‘La imagen de la emoción: Tu vida a través del arte (visita virtual)’, en la que el grupo organizador nos propone un viaje a través de fotografías de obras de Gargallo. Un actor realizará breves explicaciones sobre las obras y las experiencias de toda una generación, con un toque de humor. A las 17.45 horas será el momento de la danza. Con ‘Abraza tu sombra (baile performativo)’, el equipo de Rompepuertas plantea una coreografía que representa unas emociones fuertes e intensas reprimidas en base a una narración/canción que transmita todos esos sentimientos. Para acabar, a las 18.15 horas el público podrá expresarse con ‘Plasma tus emociones: espacio creativo (chill room)’, un momento de relajación y desconexión para fluir y realizar nuevas creaciones artísticas.

‘No quiero crecer’ nos llevará a reflexionar sobre el miedo al futuro y la dificultad que implica tomar decisiones. Esta será la jornada del 29 de marzo, con dos acciones de impacto. ‘Cárgate la vida de Gargallo’ nos sumergirá en una experiencia interactiva donde podrás tomar decisiones clave en la trayectoria del escultor Pablo Gargallo a través de una serie de preguntas sobre su vida y obra. La segunda será ‘Todo está en tu cabeza’, en la que dos psicólogos que hablarán sobre el miedo al futuro de una manera dinámica, entretenida y con humor. Las actividades comenzarán a las 17:30 horas.

El ciclo terminará el 5 de abril, invitándonos a ponernos en la piel de los demás. ‘La bienvenida’ es un taller en el que se tratará sobre la discriminación a través del teatro y la improvisación, dirigido por Teatro del Norte. La acompañará la exposición fotográfica ‘MPB230721’, de la artista Claudia Otal, en la que nos contará su experiencia a través de su mirada artística. Todas las actividades son gratuitas, con entrada libre excepto el taller ‘La bienvenida’, para el que es necesario reservar plaza a través del perfil de ZMuseos en Eventbrite a partir de mañana a las 10 h.

Proyecto Rompepuertas

Rompepuertas es un equipo de acción y participación cultural, formado por 25 jóvenes entre 16 y 21 años, que generan proyectos culturales y artísticos en los museos municipales con el objetivo de atraer a más jóvenes a estos espacios. Este proyecto, organizado por los Servicios de Cultura y de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, fue reconocido en 2022 como Buena práctica por Cultural Heritage in Action, una acción de la Comisión Europea sobre el patrimonio cultural local. Los jóvenes participantes reciben dos años de formación con artistas y profesionales vinculados a la dinamización de museos, además de una beca remunerada de 500 euros. Entre otros eventos, se encargan la organización de La Noche en Blanco en el Museo Pablo Gargallo y los museos de la Ruta Caesaraugusta.