Alejo (actúa el viernes en Zaragoza): "La imagen de roquero un poco loco es guay, pero cuando no es tu hijo"

Tiene claro que «las canciones son la cosa más preciada» que tiene ahora mismo y, de ahí, el nombre de su último disco (el segundo de su carrera), 'Diamantes'. Trabajo que Alejo presenta este viernes (21.00 horas) en directo en la sala Z de Zaragoza acompañado de su banda. «Como en todos los temas hablo de cosas que me han sucedido en la vida, me parecía un símil bonito el decir que las 12 canciones del disco son mis 12 diamantes, que son los sentimientos que yo he tenido de desolación, amor, desamor, locura...», explica el navarro, que cree que el hecho de convertirlos en canciones lo hace en cierta manera eternos: «Gracias al oficio de la música y a poder llevar este disco a cabo, yo tengo la suerte de poderlos guardar y recordarme momentos de mi vida con estas canciones».

Y es que Alejo vuelca en sus canciones lo que es su vida más personal. ¿No le ha dado miedo? «El máximo pudor ha sido realmente ese, el mostrarlas a la gente que tengo al lado, porque hablo de momentos un poco oscuros de mi vida y bueno, la imagen de roquero un poco loco es guay, pero cuando no es tu hijo, claro...», dice con sinceridad.

Huella anglosajona

En 'Diamantes', la huella anglosajona es más que evidente: «De un tiempo a esta parte me cuesta escuchar música en castellano porque encuentro cada vez menos artistas que me llenen al 100% como me pasaba cuando empecé a escuchar a Quique González, a Andrés Calamaro, a todas esas bandas de los 90 y los 2000 que me encantan. Últimamente miro mucho a bandas como Tom Petty, Wilco o Josh Rouse, que son bandas con un sonido que me atrae bastante. Pero bueno, ahora llevo una temporada que también estoy muy enganchado a la música latinoamericana y hay artistas como Conociendo Rusia o El Zar que me están volando bastante la cabeza porque escriben muy bien».

En ese sentido, Alejo no cree que el rock corra peligro y que vaya a acabar sepultado por la denominada música urbana que en los últimos años ha ido ganando mucho mercado: «El rock siempre ha sido una música minorista, ha tenido sus grandes momentos en el sentido de grandes conciertos y tal, pero que siempre ha estado en batalla con algo y se ha mantenido. Es un estilo que ha convivido con el tecno, que ha pasado por la música disco,y ahora toca el trap. Pues bien, el foco está en el trap y yo creo que dentro de cinco años eso pasará y el foco estará en otra cosa y los roqueros iremos manteniéndonos y esas otras tendencias habrán desaparecido o habrán evolucionado a otro sitio», reflexiona en voz alta.

El espíritu del rock

Algo que puede tener que ver con el espíritu que rodea al género: «Creo que el rock es una forma de entender la creatividad. Hacer canciones es una manera bastante reflexiva de vivir y en el momento que tú hablas de cosas de tu vida y que te analizas desde fuera, te da una serie de herramientas a la hora de vivir, que igual una música que es más efervescente y que habla de armas, o de sexo no te las puede dar».

Alejo llega este viernes a Zaragoza acompañado de su banda y con «muchísimas ganas, estoy muy ilusionado con la gente con la que estoy tocando ahora, el guitarrista Diego Vallés, además, es de Zaragoza», dice el músico, que concluye: «Estamos sonando súper bien, venimos de hacer 'sold out' en Madrid, y Zaragoza, aunque es una plaza un poco más difícil porque tengo menos público, va a ser muy especial. De hecho, llevo una semana en Vigo encerrado en el estudio y voy directo allí así que voy a llegar con unas ganas tremendas».