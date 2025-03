Las Cortes de Aragón debaten sobre Cultura: "No podemos conformarnos con aplaudir y poner un tuit cuando hay triunfos"

Las Cortes de Aragón, con los votos del PP y Vox, han rechazado la creación de una Comisión para hacer un diagnóstico de la situación del sector cultural en Aragón y promover una Ley de Derechos Culturales. Una propuesta que, en nombre del PSOE, ha defendido Darío Villagrasa, y que sí ha recabado el apoyo del resto de partidos que conforman la cámara autonómica.

Villagrasa, en su intervención, ha insistido en la importancia de que esta comisión especial de estudio “tome cuerpo, porque no solo opera el Gobierno de Aragón en materia cultural sino que también es un espacio óptimo para trabajar de forma cooperativa con otras administraciones”, ha explicado.

"No nos podemos conformar", ha dicho el diputado socialista, "con aplaudir y poner un tuit cuando hay triunfos, sino que tenemos que trabajar desde la base y poner las condiciones adecuadas para que cualquier persona que quiera dedicarse tenga un marco normativo y expectativas de futuro” y todo ello “desde el compromiso la honestidad”.

Por último, ha añadido Darío Villagrasa, es imprescindible “contar con el sector” no solo para generar una ley, sino de derechos culturales de cara a la ciudadanía. “Pido consenso y diálogo y que en esa cultura de la libertad trabajemos desde la base y con el sector para los ciudadanos”, ha concluido.

"Atenta contra la esencia de la cultura"

Sin embargo, la respuesta del PP en boca de Ester Artieda ha sido contundente: "Estamos a favor de toda la cultura y no solo de la que el PSOE cree que es afín a sus intereses. Esta proposición es un intento de instrumentalizar la cultura en beneficio de unos pocos (...). Creemos en la libertad cultural que surja de los individuos, la cultura no necesita burocracia sino apoyo", ha defendido al mismo tiempo que ha denunciado que "regular la cultura atenta contra su esencia, no necesita más política si no más libertad, y apoyo real a los creadores sin distinciones ni favoritismos como hace este gobierno".

El resto de la oposición, excepto Vox, sí ha votado a favor de la propuesta. Para CHA (Isabel Lasobras), "la cultura es una de las mayores riquezas de la comunidad que necesita una Ley de Derechos Culturales valiente" mientras que IU (Álvaro Sanz) ha defendido "escuchar al sector, pero no solo al tejido industrial porque hay que garantizar los derechos culturales no solo en su acceso sino también en la participación y la toma de decisiones".

El PAR (Alberto Izquierdo) ha apoyado la propuesta aunque ha expresado su temor a que se convirtiera la comisión en un "arma arrojadiza", mientras que Podemos (Andoni Corrales) ha resaltado que hay que sumar "en el derecho a poder acceder a la cultura de todas las personas).

Vox (David Arranz) ha criticado la "superioridad cultural y moral que pregona la izqueirda y la cultura de la cancelación así como la red clientelar de subvenciones a los afines" por lo que ha votado en contra de la propuesta.