Luisa Gavasa responde ante los "abucheos" del público de 'La Revuelta': "Escuchad un poco"

'La Revuelta' ha cerrado esta semana con un programa marcado por la presencia de Zaragoza. Aparte de la camiseta del Real Zaragoza que le regalaron a David Broncano, Luisa Gavasa fue la invitada del último espacio que se emitió ayer por la noche en TVE. La actriz zaragozana acudió a las instalaciones del Teatro Príncipe de Gran Vía en Madrid junto a Rozalén para presentar la obra teatral 'Chavela'. La dupla de artistas ya actuaron en el Teatro Principal de la capital aragonesa, en cuatro sesiones, que contó con un gran apoyo del público.

'Chavela' es una representación en la que las artistas homenajean y representan la vida de la cantante mexicana Chavela Vargas. A su entrada al plató, como viene siendo habitual cuando los invitados van a promocionar algún espectáculo, los espectadores que acudieron al programa no tardaron ni un segundo en cantar que querían entradas. Gavasa avisó que tenía solo cuatro entradas para regalar entre los asistentes del público, algo que no gustó mucho a los presentes que comenzaron a "abuchear" a la actriz zaragozana para que diera alguna más.

Grison también se unió a esta petición al grito de: “¡Entradas! ¡Entradas!”. Este comportamiento no gustó demasiado a la actiz que llegó a decirle al colaborador del programa que las pagase. “Voy a hablar un poco en serio. Nosotros no somos una compañía pública, somos una compañía privada. Han puesto mucho dinero y han arriesgado mucho para que la función salga adelante", aseguró Luisa Gavasa.

Debido a que los abucheos seguían, la actriz añadió: "No, no, ¡me da igual! No me abucheéis. Escuchad un poco. Del teatro vive muchísima gente, no solo los cinco actores que se ve en escena”. Además, añadió: "Viven eléctricos, una sastra, tramoyistas… Es un gran equipo. Hemos traído lo que hemos podido, ojalá fuese un teatro público maravilloso. Gracias por entenderlo”. En vista de lo que estaba sucediendo, Broncano añadió: “La gente que actúa en un teatro de 300 butacas, no puede regalar 300 entradas”. Unas palabras que, al fin, consiguió relajar a la gente del público.

La respuesta a las preguntas clásicas

Sobre el dinero, Luisa Gavasa ha contado qué se está haciendo "de oro" debido a la buena audiencia en los teatros. Cuando ha tocado mencionar las relaciones del último mes, Rozalén ha dicho que "Luisa va fuerte". Broncano le ha preguntado directamente a Gavasa si ha sido un buen mes. La respuesta ha sido clara. "Estupendo. He hecho de todo". Rozalén, al escucharlo, ha hablado con claridad. "No veas como liga, la Luisa. Yo estoy flipando".

Entonces, Gavasa ha hablado con contundencia. "Para que os fieis de las maduras. Para que veáis que las maduras, mayores de 70 años, somos estupendas, ligamos... y todo lo que acabe en -amos". La respuesta ha desatado los aplausos del público, y la actriz se ha dirigido a su hijo. "Perdona, sé que me estarás viendo, pero...", ha dicho entre risas.