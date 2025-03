Guardando las distancias: Detrás de los fogonazos está la experiencia cultural

Lo decía hace unos días el turolense Javier Sierra en una entrevista con este diario a raíz de su nuevo libro ('El plan maestro'), actualmente nadie se detiene ante un cuadro más de un minuto o minuto y medio. Tiempo insuficiente para contemplar la inmensidad de una obra de arte o para incluirse dentro de lo que se podría considerar turismo de calidad (ya, soy consciente que es muy difícil medir esto objetivamente).

Me temo que no es un fenómeno exclusivo del arte, muchos estudios ya señalan que es cada vez más complicado que el público consiga estar prestando atención plena más allá de unos minutos. Calculen el drama que eso supone en el teatro o incluso en un concierto de música clásica. El cine hace ya tiempo que no se concibe para mucha gente sin su ración de palomitas o de bebida y en los conciertos de música actual (por hacer la distinción) no son pocas las veces que hay que mandar callar a algunos espectadores que deciden pasar de la actuación en cuestión.

Decisiones superflúas

En este mundo de grandes relámpagos, reflejos y espectáculos en los que lo importante parece ser llamar la atención por delante de cualquier tipo de aportación intelectual, es una realidad que el público se mueve cada vez más cómodo. Obviamente, nada es casual, el espectador se comporta de una manera u otra merced al bagaje que atesora, a la educación recibida (también y fundamentalmente la que marca el mundo en el que vivimos y no tanto el familiar) y a la búsqueda del objetivo que los tiempos marcan, actualmente, nadie discutirá que es el placer, y cuanto menos esfuerzo conlleve lograrlo, mejor.

Bien, en ese mundo que Javier Sierra retrató muy bien en la entrevista citada, hay iniciativas que pelean por lo contrario, por hacer las cosas de otra manera y que, además, lo hacen con éxito... hasta que les dejan. Ya el año pasado, precisamente cuando su nombre más en boga estaba gracias, entre otras cosas, al Premio Aragoneses del Año en Cultura 2024, lanzaron un grito de auxilio, la Muestra de Ascaso corría serio peligro, ante la falta de apoyo institucional después de que la DPZ, sin previo aviso, le recortará en un 60% su ayuda y el Gobierno de Aragón volviera a ningunear el proyecto.

Decisión valiente

En un acto de valentía, este año, han decidido seguir hacia delante sin ningún apoyo institucional reduciendo su presupuesto, pero garantizando una experiencia cultural de calidad, disfrutar en una aldea del Sobrarbe, sin apenas cobertura móvil (un lujo en los tiempos que corren), de cine de calidad de primer nivel con la presencia de los directores. Sí, es posible.

¿Saben en qué va a afectar la reducción del presupuesto? En que todos los años se aprovechaba para restaurar una parte del pueblo (antes de que llegara la muestra estaba a punto de quedar abandonado y ahora ya cuenta con una población fija de 11 personas) y este año no va a poder hacer. Es decir, un evento que nació precisamente para luchar contra la despoblación (un problema gravísimo en Aragón) a través de la cultura, va a tener que renunciar a parte de su esencia porque las instituciones, que dicen estar muy preocupadas por la España vaciada, no están por la labor de apoyarlo. Mientras tanto, eso sí, apoyan grandes eventos que, no lo discuto, atraen a miles de personas y, probablemente, tampoco lo pongo en duda, lleven el nombre de Aragón muy lejos. Pregunta, ¿cuántos de esos eventos han tenido un artículo en el 'Washington Post'? ¿Y un documental en TVE emitido también en TVE Internacional? La Muestra de Ascaso, sí.