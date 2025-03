Una alegoría del nazismo «muy actual» llega al Teatro del Mercado

Alberto Castrillo-Ferrer la vio por primera vez en Francia en 1997, «era uno de los fenómenos teatrales de la temporada», explica y recuerda que, casi al mismo tiempo, pensó que «jamás la podría montar porque quien venga a verla verá la dificultad que tiene», asegura sin querer desvelar nada, aunque sí sentencia en una frase la filosofía de la misma, «es una obra que habla precisamente de esa defensa que tenemos que hacer de lo que creemos». 'El sr. Otín y la srta. Ton' aterrizará en el Teatro del Mercado de Zaragoza del 27 al 30 de marzo de la mano de El gato negro y las PAI bajo la dirección del propio Castrillo-Ferrer y con Oswaldo Felipe y Susana Martínez como protagonistas.

«Habla de cómo los artistas y las personas también que no lo son, nos encontramos aprisionados muchas veces por la represión. Ellos son dos clowns en un entorno nazi. Está ambientada en un circo, que es la sociedad y los policías se van llevando a los artistas que hay en él por su etnia y esos somos nosotros, que de una manera u otra nos irán limpiando», repasa Castrillo-Ferrer.

«Los artistas representan a esa minoría étnica que no se ajusta a lo que el sistema. Es una alegoría del nazismo que por desgracia recuerda muchísimo a lo que estamos viviendo. Cada vez que estamos más cerca de lo que se vivió entonces con todas las ultraderechas que están apareciendo en Europa, en Estados Unidos... Por el momento precisamente en el que estamos, es una obra totalmente necesaria», apunta Susana Martínez.

Una obra atemporal

«De hecho –señala Oswaldo Felipe, ha habido una intención desde el principio también de que no estuviera muy marcada en el tiempo. Se puede ver que es en un entorno nazi, pero se puede sacar de ese momento y ponerlo en otro. Podría ser hoy en día perfectamente y esperemos que no sea así dentro de dos», remarca.

Con respecto a la escenografía, el equipo se ha guiado por una máxima: «Alberto nos repetía mucho una frase, ‘no nos cortemos las alas, soñemos a lo grande y vayamos lo más bonito que podamos’. Es una obra estéticamente muy potente y que cuenta con todos los elementos del circo, ese circo soñado, bonito, esa idea de niños, un circo bello y un poco vintage».

«Mira», responde AlbertoCastrillo-Ferrer, «no me acordaba de eso que os decía, pero es verdad. Aunque nos estén constriñendo, y más en esta ciudad nuestra, donde cualquier compañía aragonesa no tiene derecho a ir al gran teatro de la ciudad donde la asamblea de la ciudad se junta, es igual. Tenemos que saber que en otras ciudades nos querrán en grandes teatros y tenemos que hacerlo grande. Pero por otro lado, la cercanía que nos va a dar el Teatro del Mercado va a suplir la dimensión que a lo mejor puede tener un gran teatro, va a ser una maravilla».

Un trabajo colaborativo

Para que esta obra pueda ser una realidad han unido sus fuerzas en la producción El gato negro, la PAI y la propia Susana Martínez: «El teatro es colaborativo por definición, es un arte en el que desde el texto hasta la iluminación, todo el mundo aporta lo suyo. En este caso, hemos unido fuerzas en lo artístico en algo que hemos ido cocinando a fuego lento porque nos hemos podido permitir un proceso de año y medio desde la primera lectura hasta el estreno».

Para la PAI, señala Oswaldo Felipe, «ha sido fantástico entrar en este proyecto porque la línea de fondo que tiene el espectáculo está la defensa de la infancia».

«Nosotros nos saltamos un paso en España, que fue cuando el teatro en los años 60 era un medio de opinión. Entonces, en España, por nuestras circunstancias, el teatro no tuvo esa fuerza y no tenemos esa tradición que a lo mejor hay en Francia o incluso, si me apuras, en Inglaterra. No hemos sabido a veces tirar de él lo que tendríamos que haber tirado. Estamos viviendo malos tiempos para las personas y los artistas, pero, desgraciadamente para el arte, un mundo así te da todas las posibilidades porque te da tu lugar en el mundo, más que en otros tiempos», asegura Castrillo-Ferrer. «Para nosotros representar esta obra es un poco encontrar nuestro lugar en el mundo», apunta Oswaldo Felipe.

De hecho, una vez hechas las representaciones del Teatro del Mercado, han decidido cambiarle el título a la obra que pasará a llamarse 'La dignidad'. «Ha cambiado mucho el mundo en estos seis meses para mal y había que encontrar un título que reflejara más tanto la situación actual como lo que es el contenido y el espacio de representación de la obra. Así que hemos decidido llamarle 'La dignidad'. Porque la dignidad es una cualidad inherente al ser humano que todas las personas tenemos por el simple hecho de ser personas y que en ningún caso deberíamos de perder y que nadie nos debería de poder arrebatar», reivindica Oswaldo Felipe