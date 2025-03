Reyes Calderón, en Zaragoza: "Ciertos crímenes no están asociados al tamaño de la cartera"

Las altas esferas no están eximidas de recibir golpes letales pese a su aparente posición de privilegio. Los temibles criminales se esconden en cualquier sector de la sociedad, y eso es algo que la escritora Reyes Calderón ha querido reflejar en su nueva novela policiaca. La juez Lola MacHor y el comandante Juan Uturri vuelven a reunirse en 'Los crímenes del caviar' para investigar la muerte de seis personas muy ricas y poderosas en la elitista urbanización de Sotogrande. "La novela trata de analizar si existen los crímenes de ricos y los crímenes de pobres. Si hay de los primeros, hay que hacerse la pregunta de cuáles pueden ser las razones que lleve a una persona con dinero a matar", considera la autora.

La historia personal de los dos protagonistas vive un giro trascendental en esta entrega. Uturri, que lleva enamorado durante años de Lola, se verá sorprendido al descubrir que uno de los seis fallecidos es una persona a la que conocía muy bien. "La muerte del doctor Jaime Garache, marido de Lola MacHor, abre un resquicio para Juan Uturri que antes no existía", apunta Calderón. Las dudas del comandante ante un caso complejo, el cual considera un auténtico marrón por "tener el olor a cuna dorada", desaparecen ante la idea de ayudar a la mujer por la que bebe los vientos.

Más allá de la apertura clásica de una novela policiaca (el encargo de un caso endemoniado a un investigador), 'Los crímenes del caviar' goza de una extraordinaria complejidad por el número de asuntos tratados. "Estamos acostumbrados a series donde todo va muy rápido. En la actualidad, hay que dar a las novelas una cadencia y velocidad que antes no les dábamos. Cuando agarras a un lector lo tienes que enganchar y no soltar hasta que finalice la última página, y eso requiere de una técnica compleja", explica la escritora. Y es que al complicado caso criminal y a la historia de amor entre los protagonistas se suman las conspiraciones en el seno de la Iglesia y la descripción de un sector cerrado y privilegiado.

Engañosa apariencia

El contexto en el que acontece la historia se sitúa en la idílica urbanización de Sotogrande, perteneciente al municipio gaditano de San Roque. Allí todo es recto, silencioso, suave y pulcro, un espacio donde abundan las casas de hermosa arquitectura mediterránea y los yates con una gran eslora. "A todos nos llama la atención lo que no conocemos. En mi caso, no conocía el mundo de las élites y me interesaba comprender cómo vive ese sector de la sociedad y también las gentes que los rodean", señala la autora. Pero todo paraíso tiene su serpiente y desde muy pronto, el lector podrá darse cuenta de que no todo es lo que parece.

Descubrir a la persona o personas que están detrás de la muerte de esas seis figuras adineradas es el gran objetivo de 'Los crímenes del caviar'. Sin querer revelar nada de la trama, Calderón apunta que las altas esferas también esconden a temibles criminales porque "hay ciertos crímenes, como el de la envidia, el odio o la ira, que no están asociados al tamaño de la cartera".

La autora ha añadido a la obra el elemento eclesiástico. Uno de los fallecidos se trata de un alto cargo de la Iglesia, y además, detrás del encargo a Uturri se encuentra un supuesto cura especialmente crítico con la políticas del Papa. "Toda la novela muestra las dos caras de la moneda. En la Iglesia también hay un sector más aburguesado que le gusta el lujo y que vive a gusto entre las élites y otro, representado ahora por el Papa Francisco, que insisten en una Santa Sede más centrada en los pobres", detalla Calderón. Esas importantes diferencias entre ambos sectores llevará a una confrontación por imponer sus intereses.

Reyes Calderón ha pretendido que su novela calara en el lector a través de un mensaje: "Dentro de esa disputa que existe en la sociedad, hay algo que todos deberíamos tener en común: la justicia. No tiene que haber ciudadanos de primera y de segunda. Me interesaba reflejar cómo se afronta el asesinato de seis personas en una urbanización donde veranean figuras importantes, porque a nadie le gusta salir en los telediarios por esas cosas", asegura la valliselotena.