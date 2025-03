José Luis Rodríguez, el Puma: "Estoy despidiéndome del público con calma antes de retirarme a los 90 años"

Éxitos como 'Pavo real', 'Culpable soy yo' y 'Dueño de nada' suenan en los conciertos de la gira en España de José Luis Rodríguez, el Puma, que prosigue con el programa de su 'Encuentro Tour'. Desde su doble trasplante en 2017, el veterano artista venezolano, de 82 años, está inmerso en su gira de despedida de los escenarios, aunque para eso aún faltan ocho años, matiza el Puma.

-¿Tiene confianza en que mejore la situación del país?

-Siempre tengo fe en el cambio. Siempre.

-En diciembre de 2017 fue sometido a un doble trasplante de pulmón. ¿Una experiencia tan cercana a la muerte cambia la forma de ver la vida?

-Tengo siete años de nacido, sí. Una experiencia así cambia a cualquier ser humano. Aprendes a vivir el presente. Yo siempre digo que hay que vivir la vida como si hoy fuese tu último día. Y por eso estoy tomando estos años para despedirme del público con calma. Calculo ocho años si la vida me da permiso.

-¿Tiene, entonces, una fecha marcada en el calendario?

-Sí. A los 90 años.

-Tras la operación, tuvo que aprender de nuevo a cantar. ¿En algún momento temió no poder volver a actuar?

-¿Quién no tuvo miedo alguna vez? Por supuesto que lo tuve, pero no permito que la duda empañe mi mente y mi corazón. Cuando te entra ese puñal de la duda, te controla, a cualquier ser humano, y no permito que ese pensamiento negativo me moleste y conservo el lado positivo de la fe.

-Usted es actor, presentador, empresario, productor musical. ¿Le queda alguna cosa por hacer?

-Dentro del espectáculo, nunca hice teatro y nunca lo voy a hacer porque requiere de una técnica muy importante y tengo mucho respeto a los actores de teatro.

-¿Se queda con alguna?

-Sin duda, con la de cantar.

-¿Qué hace que una canción se convierta en un 'hit'?

-No es mi intención hacer eso. Eso fluye solo. Yo sé al público al que me dirijo, que es un adulto contemporáneo, no es joven. Yo soy de la abuela, la mamá y los hijos por referencia.

-Con una discografía tan amplia, ¿es difícil seleccionar las canciones para un espectáculo como 'Encuentro Tour'?

-Tengo más de 500 canciones, así que solo pongo los 'hits'. Yo canto para la gente y las canciones del espectáculo son las que la gente quiere escuchar. No echo ninguna de menos. Las que están, están.

-Julio Iglesias ha cerrado un acuerdo con Netflix para hacer una docuserie sobre su vida. ¿Se lo ha planteado usted?

-No, no. Netflix no me quiere.

-En otra plataforma...

No. Ya me rendí. Si no fue, no fue. Voy a hacer otra cosa.

-¿Qué es?

-¿Cómo te lo voy a decir? ¡Es una sorpresa!