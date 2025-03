El reputado guitarrista Scott Henderson actúa en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza

Este domingo, en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, toca el que está considerado como uno de los mejores guitarristas del mundo, Scott Henderson, un auténtico maestro de las seis cuerdas que ha influenciado a miles de guitarristas en todo el mundo gracias a un estilo único que funde la inspiración inicial del blues, la energía del rock, el ritmo del funk y la elaboración del jazz. Por algo le llaman 'Fusión'. Un concierto imprescindible para los amantes de la guitarra eléctrica, tanto si la tocan como si no... aunque si la tocan entonces es imposible que se pierdan este concierto ya que es toda una clase impartida por un maestro reconocido mundialmente del instrumento. La actuación tendrá lugar este domingo 23 de marzo a las 19.00 horas en el escenario zaragozano. Las entradas pueden adquirirse en la web del Teatro de las Esquinas.

Nacido en 1954, Scott Henderson creció en una era en la que el blues-rock estaba en pleno auge. Sus años de formación musical tuvieron lugar en el sur de Florida, donde tocaba cualquier género, desde Led Zeppelin a James Brown, con todo tipo de bandas en los clubes de la zona. Mientras aprendía el instrumento asimilaba las influencias de Jimmy Page, Jeff Beck, Jimi Hendrix y Ritchie Blackmore, además de los grandes guitarristas de blues Albert King y Buddy Guy. Pero su estilo propio de tocar la guitarra le llevó al terreno del jazz, género por el que es reconocido a nivel mundial.

Tras trabajar con Chick Corea, Jean-Luc Ponty, Jeff Berlin y Joe Zawinul, formó, en 1984, la banda Tribal Tech con el bajista Gary Willis. En 1991 fue proclamado por Guitar World como el guitarrista de jazz número uno, y en enero de 1992 obtuvo el mismo galardón en la encuesta anual de los lectores. Su primer álbum de blues en solitario, Dog Party (una vuelta a sus comienzos musicales) ganó el premio al mejor álbum blues de guitarra en 1994.

El segundo álbum para Mesa/Bluemoon Records emparejó a Henderson con la legendaria vocalista Thelma Houston. Tore Down House fue lanzado en abril de 1997 y recibió cuatro estrellas por las revistas Jazz Time, Guitar Player, Guitar, Guitar Shop y L.A. Jazz Scene Magazine. Well To The Bone es su tercer y más complejo trabajo en este estilo. Siguió sacando discos en este siglo y sus tres últimos discos Vibe Station (2015), People Mover(2019) y Karnevel! (2024) no hacen sino subir el nivel de su ya altísima fusión de Jazz, Funk, Rock y Blues que el interpreta como nadie. Es sin duda uno de los mejores guitarristas del mundo.