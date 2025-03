Ildefonso Falcones, en Zaragoza: "El problema es que hay gente que conoce la Historia y quiere repetirla"

Cuando este abogado barcelonés apasionado de la historia decidió en 2006 publicar su primera novela titulada ‘La catedral del mar’, jamás pensó que esta fuera a convertirse en la más vendida en España en 2007. Ildefonso Falcones ha publicado desde entonces siete libros y está considerado por muchos como el rey de la novela histórica. En este 2025, el autor ha regalado a sus seguidores la tercera entrega de su flamante saga bajo el título de ‘En el amor y en la guerra’.

Pregunta: Cuando comenzó a escribir 'La catedral del mar', ¿se imaginó presentando casi 20 años después la tercera entrega de la saga?

Respuesta: Desde luego que no. El éxito de 'La catedral del mar' fue apasionante e inesperado. Las fantasías son libres y por tanto, uno puede fantasear todo lo que quiera, pero ni yo ni nadie se esperaba tener este éxito y esta carrera. Era inesperado desde un punto de vista lógico.

P: A nivel personal, los últimos años no han sido fáciles por sus luchas contra el cáncer y Hacienda, ¿escribir 'En el amor y en la guerra' ha sido una escapatoria en ciertos momentos?

R: De la enfermedad voy bien, dentro de dos meses tendré un nuevo control. Escribir esta novela, más que una escapatoria de todos los problemas, diría que ha sido un privilegio. Un privilegio por tener un trabajo al que podía dedicarme pese a mis condicionantes físicos y anímicos. Si en estos años hubiera tenido que seguir en el despacho de abogado habría fracasado. El hecho de poder estar sentado delante del ordenador cuando quería o cuando me sentía un poco más capaz era importante. De los problemas no te escapas, pero es cierto que escribir me ha permitido recuperar el sentido a la vida y no estar completamente machacado.

P: Deja atrás la Península Ibérica y nos traslada a Nápoles, ¿la historia de la saga da un giro en esta tercera entrega?

R: La historia sigue exactamente igual. Los hechos históricos son los que sucedieron de forma cronológica. Evidentemente dejamos Cataluña y nos vamos a Nápoles y hay ciertos cambios en la trama de la saga, pero ese giro como tal no existe porque históricamente sucedió así.

P: ¿A qué se va a enfrentar el nuevo Arnau Estanyol (nieto del protagonista de 'La catedral del mar')?

R: Se enfrentará a una realidad difícil de asumir tanto para aragoneses como catalanes porque estamos entrando en un nuevo mundo. A mí lo que me interesó, aparte de ese seguimiento cronológico, es el choque de culturas que se produjo en la conquista de Nápoles. Se produjo en choque entre unos aragoneses todavía medievales, brutos y vastos frente a una Italia ya renacentista y sensible que pretendía la belleza y el hedonismo. Por en medio apareció un rey como Alfonso V que pretendía convertir Nápoles en la capital de la cultura europea. Arnau se enfrentará a una realidad que le afectará mucho

P: La historia se sitúa en 1442 y en Nápoles. El año y el lugar no están escogidos por casualidad.

R: Estamos justo en el contexto en el que Alfonso V como rey de la Corona de Aragón conquista el reino de Nápoles. Hasta entonces había logrado conquistar una serie de puntos geográficos importantes como Gaeta pero ciertamente le faltaba la capital que era donde estaban los reyes franceses.

P: Alfonso V de Aragón fue un monarca con muchas peculiaridades.

R: Fue un rey complejo desde el punto de vista personal, porque en el estratégico demostró ser importante con todos los territorios que adquirió para su reino. Fue un monarca peculiar en ciertas actitudes y decisiones. Por ejemplo, una vez que conquistó Nápoles, se quedó allí y ya no hizo demasiado caso a sus reinos hispánicos. No hay biografía concreta de Alfonso V pero se han ido descubriendo algunos pasajes de su vida personal. No tuvo relaciones ni hijos con su esposa, la reina María, y se le conocen tres bastardos con una mujer que no se sabe exactamente quién es. Se dice que tuvo relaciones con otras mujeres pero no pudieron ser demasiadas más al desconocerse a ningún otro hijo.

P: Sus amores fueron de los más complejos.

R: Así es, porque después se enamora de un paje de unos 17 o 18 años, un amor que está constatado que se incluye en algunos poemas. Y por último, acaba manteniendo una relación con una señora que al parecer alardeaba de ser virgen asegurando que solo mantendría relaciones con el rey en el momento en el que este pidiera su mano, cosa que nunca sucedió. Estamos ante un carácter realmente complejo.

P: Los conflictos y disputas que suceden en 'En el amor y en la guerra' siguen produciéndose en la actualidad. Da la sensación de que la sociedad no ha cambiado demasiado.

R: Estamos en un momento culminante en ese sentido. En aquella época eran los reyes los que decidían las guerras. Hasta hace poco, eran los parlamentos, y por tanto el pueblo, el que decidía si entraban en conflicto. Hoy vuelven a ser unos autócratas los que nos están llevando a la guerra con total independencia de lo que puedan opinar los pueblos. De repente han aparecido un Putin o un Trump que han decidido ir a la guerra haciendo que la democracia no valga para nada. Es tremendo pensar que estamos involucionando hasta épocas casi medievales.

P: "Quien no conoce su historia corre el riesgo de repetirla", ¿deberían aplicarse esta frase ciertos líderes políticos?

R: El problema es que hay gente que conoce la historia y quiere repetirla. La historia se puede utilizar tanto para obrar bien como para obrar mal como hicieron los fascistas. Gracias a Dios no ganaron pero consiguieron levantar a mucha gente. Hay gente que la historia la estudia para obrar mal, lo vemos todos los días en los telediarios.

P: ¿Continuará la saga de 'La catedral del mar'?

R: ¿Por qué no? No lo sé, a corto plazo no es mi prioridad porque tengo otros proyectos. He escrito un libro cada diez años en esta saga así que todavía queda para pensar en eso. Si tengo salud y dentro de diez años estoy motivado, pues igual sí que saco una cuarta entrega.