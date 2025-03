Jamie Ricketts & The Blues Willies harán vibrar el Rock & Blues

La octava edición del ciclo Jazz & Más de la sala Rock & Blues sigue imparable con una nueva sesión este domingo, protagonizada por Jamie Ricketts & The Blues Willies. Hasta el 1 de junio, se celebrarán en total en la sala once conciertos de artistas como Thomas Kretzschmar, Wu-Trones, Jazz & Jam o Marcos Sánchez 5tet entre otros. Todos los conciertos serán de entrada libre.

Este domingo será el turno de Jamie Ricketts & The Blues Willies, una formación zaragozana que rinde tributo al Blues en varios de sus estilos. Desde el más puro Boogie Boogie al Shuffle del Delta del Mississippi. Del estilo de Chicago hasta el Texas Blues Rock. Unas actuaciones que hacen vibrar y bailar a todo tipo de público con su carismático líder Jamie Ricketts a la voz y guitarra; arropado por el Saxo Tenor de Carlos Calvo, de gran trayectoria jazzística y la locomotora creada por Apolo Stickman al bajo y Javier Coyote a la batería. Desde el año 2010 han actuado en escenarios de Zaragoza y festivales.

Próximas fechas

El domingo 30 de marzo tendrá lugar la actuación de Wu-Trones. La música de este cuarteto residente en Madrid se basa en un lenguaje jazzístico, pero con una estética basada en electrónica y ritmos de hoy, buscando espacios sonoros llenos de improvisación y alta intensidad.

En abril, actuará Jazz & Jam el domingo 6. Se trata de una jam session guionizada, abierta por la banda base Hiber trío y solista invitado. En esta ocasión participará el músico francés, residente en Barcelona, Raynald Colom. El 13 de abril actuará un habitual de este ciclo, Marcos Sánchez 5tet. Sánchez termina el grado medio de Piano Clásico, armonía y solfeo en el Conservatorio de Zaragoza. Estudia con Germán Kucich, Eva Gancedo y Miguel Blanco. La última actuación de abril correrá a cargo de Jorge Vera Trío el domingo 20. De Vera se destaca su virtuosismo, genialidad y locura. Después de demostrar que es hoy en día el pianista más brillante en la escena española.

El 4 de mayo actuarán los franceses Kretzschmar Laffont con Di Piazza Trío, cuya propuesta musical es un jazz manouche abierto al mundo y al jazz fusión, con la contribución esencial del bajista Dominique Di Piazza. La semana siguiente, el 11 de mayo, llegará The Tremendous Climatizer, un cuarteto de dos saxos, contrabajo y batería. Es un tipo de agrupación característica pero no muy común en la historia del jazz y es la que presenta este grupo, con el añadido específico de no contar con instrumento armónico, dejando espacio al contrapunto y al feliz juego armónico. El 18 de mayo actuará The Pink Gongs, un grupo de modern blues en formato organ trio, con temas propios y reversiones donde lo que prima especialmente es la complicidad con el público a través de un repertorio acido y bailable. La última actuación de mayo será el día 25: Quiet, el último proyecto de Juan Pablo Balcazar, músico barcelonés, prolífico y polifacético, que ha creado esta música al rededor del concepto que envuelve esta palabra.

El ciclo finalizará su octava edición el domingo 1 de junio con el concierto de Dani Domínguez Drums. Escuchar música. Esta es la actividad determinante, esencial y definitoria de su ser como músico.