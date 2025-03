El director Borja Cobeaga presenta su nueva película en los Palafox

Zaragoza y Aragón viven un momento dulce en lo que a cine se refiere. La última edición de los Goya constató la extraordinaria salud de la que goza el séptimo arte aragonés, no solo por el talento de sus cineastas, sino también por la calidad y la afluencia de públicos en las salas. Este hecho está haciendo que la comunidad y la capital aragonesa estén siendo muy tenidos en cuenta por los directores a la hora de presentar sus nuevos trabajos. Borja Cobeaga asistirá este lunes a partir de las 19.30 horas a la proyección de su nueva película 'Los aitas' en los cines Palafox de Zaragoza. Posteriormente, se desarrollará un interesante coloquio con la presencia del propio director.

'Los aitas' es una comedia española ambientada en la periferia obrera del Bilbao de finales de los 80. El filme narra la historia de cómo un equipo infantil de gimnasia rítmica se prepara para participar en un campeonato que se celebrará en Berlín. Ante la imposibilidad de que las madres acompañen a sus hijas, la tarea recaerá en los padres, que no parecen muy interesados en el viaje, ni en ese deporte, ni incluso en sus propias hijas. Será un largo viaje donde descubrirán, mientras cae el muro de Berlín, una nueva manera de ser padres.

Con un elenco formado por Quim Gutiérrez, Juan Diego Botto, Ramón Barea y Sofía Otero, entre muchos otros, esta película es un viaje al descubrimiento para mejorar las relaciones personales entre padres e hijas bajo el contexto del final de la conocida Guerra Fría simbolizado con la caída del muro de Berlín.

Borja Cobeaga, nacido en 1977 en San Sebastián, es un director y guionista con una amplia trayectoria en el cine español. Ha dirigido cinco películas ('Pagafantas' o 'No controles' son algunas de las más destacadas) y 14 cortometrajes, además de haber participado como guionista en películas tan taquilleras como 'Ocho apellidos vascos' y 'Ocho apellidos catalanes'. Fue nominado al Óscar al mejor cortometraje de acción real por su película de 2005, 'One Too Many'.

Con una carrera que alcanza los 24 años como director, Cobeaga visitará los cines Palafox de Zaragoza para participar en un coloquio y en la proyección de la película 'Los aitas'. Las entradas están a la venta en la página de los cines Palafox a un precio de 7.30 euros.