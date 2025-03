Santiago Díaz presenta 'Jotadé' en Zaragoza: "El 'thriller' estaba subestimado y ahora es el género por excelencia"

Tras 25 años escribiendo guiones para series de televisión como ‘Aquí no hay quien viva’, ‘El secreto del puente viejo’ o ‘Yo soy Bea, Santiago Díaz revolucionó la industria editorial en 2018 con ‘Talión’. Ahora publica su séptima novela: ‘Jotadé’, un ‘thriller’ protagonizado por un policía gitano. El autor madrileño la ha presentado este martes en la Fnac de la plaza de España.

-¿Por qué un inspector gitano?

-Bueno, yo no quería que mi anterior personaje, el de la inspectora Indira Ramos (protagonista de su anterior trilogía), se extendiera en exceso para no cansar al público. Por eso, en el último libro, y como una posible continuidad, creé este personaje de Jotadé. Lo que quería era dar vida a otro inadaptado. Debido a su TOC, a Indira no le aguantaban ni en la comisaría ni en su casa. Y a Jotadé le ocurre algo parecido, porque es la oveja negra en la comisaría por ser gitano y también lo es en su comunidad por ser policía. Además, era un personaje que, por su manera de ser, me aportaba una comicidad, algo que viene muy bien en este tipo de thrillers con tramas tan duras y asesinatos. Jotadé tuvo una buena acogida entre mis lectores y decidí emprender esta nueva trilogía, que es totalmente independiente a la de Indira aunque tenga personajes heredados.

-¿También pretendía echar por tierra los estereotipos en torno al pueblo gitano?

-La novela normaliza la figura de un policía gitano, pero eso no era algo que me interesara especialmente. Siempre me ha atraído la comunidad gitana, sobre todo porque vive junto a la paya en todas las ciudades españolas pero la mayoría de nosotros no nos relacionamos de forma profunda con ellos. Es algo muy sorprendente y quería reflejar todo eso huyendo siempre de los estereotipos. A raíz de la publicación, muchos gitanos me han escrito y están encantados.

-En sus novelas, también en esta, crea un mundo alejado de lo mundano y lo normal. ¿Para eso está también la literatura?

-Claro, y más en este género. La novela negra tiene algo que me gusta mucho, y es que te permite entrar en ambientes peligrosos y ajenos a cualquier persona ‘normal’ y sentirte a salvo. En mi opinión, la normalidad en la ficción es aburrida, es mucho mejor el caos.

-Con su anterior novela (‘Los nueve reinos’) se asomó al género histórico, pero aquí recupera su sello. ¿Qué le atrae tanto del ‘thriller’?

-La novela negra es la que más me gusta como lector y como escritor. Fundamentalmente porque en ella cabe todo. Hace años había muchos subgéneros. Libros del estilo de Agatha Christie, de suspense, policiacos... Pero la novela negra actual permite unir todos esos subgéneros y, además, introducir otras tramas, como la romántica, la política o la ciencia ficción. Hace años el thriller estaba subestimado como un género menor y ahora para mí es el género por excelencia.

-¿Este género también le ha permitido aprovechar mejor todo lo aprendido como guionista?

-Totalmente. Ahí lo aprendí todo. A ser conciso, a usar mucho los diálogos para revelar a los personajes, que la historia siempre avance, quitar lo superfluo, que cada capítulo acabe en alto para atrapar al lector... Todos esos aprendizajes los aplico a mis novelas.

-En el caso de ‘Jotadé’, ¿ya sabía que iba a ser una trilogía?

-Con la de Indira no, porque no sabía cómo iba a funcionar, pero con esta sí. Ya lo acordamos así con la editorial y, de hecho, podría ser que luego haya un cuarto libro, aunque ya te digo que no me gusta alargar por alargar. La segunda parte de 'Jotadé' la tengo por la mitad y las tramas personales de la tercera ya estructuradas, pero nada más.

-Novelas o guiones. ¿Con qué se queda?

-De las dos maneras cuentas una historia, pero la forma es muy diferente. En una serie estás rodeado de compañeros en los que puedes apoyarte; en la novela estás tu solo y sientes más inseguridad, pero a cambio tiene unas ventajas indudables. Te permite contar la historia a tu manera sin tener en cuenta a jefes o plataformas y no estás limitado por presupuestos ni escenarios. Todo eso hace que escribir novelas sea mucho más divertido.

-¿Ya no escribe guiones?

-Hago alguna cosa esporádica, pero desde que funcionó la primera novela tampoco tengo tiempo para aceptar otros proyectos.

-Ha sido guionista de series como ‘Aquí no hay quien viva’, ‘El secreto de Puente Viejo’ o ‘Yo soy Bea’. ¿Con cuáles se lo pasó mejor?

-En la que mejor me lo pasé fue en 'Yo soy Bea'. Era una comedia muy divertida y me partía de risa. Luego hay otras series en las que te diviertes de otra manera al poder contar una historia especial, como me pasó por ejemplo recientemente con 'Escándalo. Relato de una obsesión', que está en Amazon Prime. Pero cada serie tiene su cosa buena. Por ejemplo, 'El secreto de Puente Viejo' me dio una estabilidad laboral, algo difícil como guionista, que me permitió empezar a escribir novelas.

-¿Sus sagas darán pronto el salto a las plataformas?

-He vendido los derechos de todas mis novelas y ha habido opciones de que se convirtieran en series. De momento no ha cuajado, pero hay un interés firme.