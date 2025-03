Malena Alterio y David Lorente reflexionan sobre la amistad en el Teatro Principal de Zaragoza

Una situación corriente a partir de la cual surgen un sinfín de preguntas. La obra de teatro 'Los amigos de ellos dos' parte de una habitual quedada en un restaurante entre dos parejas de amigos. La primera, bajo la piel de los conocidos Malena Alterio y David Lorente, llega puntual a la cita, todo lo contrario a la segunda, que se ha retrasado y obliga a la primera a esperar en la mesa. Esta comedia dirigida por el director argentino David Veronese cierra su larga gira en el Teatro Principal de Zaragoza con cuatro funciones que tendrán lugar desde este jueves hasta el domingo.

La presentación de esta obra teatral ha tenido lugar este miércoles en el hall del Teatro Principal de Zaragoza. Sara Fernández, consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, y José María Turmo, gerente del Patronato de la Artes Escénicas y la Imagen, han acompañado a los protagonistas Malena Alterio y David Lorente en la puesta de largo de esta comedia. «'Los amigos de ellos' dos ha hecho una larga y exitosa gira que concluye aquí. Se trata de una de las producciones más originales y mejor recibidas por el público en los últimos 15 meses», ha señalado José María Turmo.

Ambos actores se mostraron especialmente ilusionados de actuar en un escenario que cumple 225 años de historia. «Estamos infinitamente agradecidos de que nos hayan dado estos cuatro días en esta maravillosa ciudad para poner la guinda del pastel a esta gira increíble», aseguró Alterio emocionada. «Llevamos más de 120 funciones y es un placer poder terminar en un marco tan especial como este», ha añadido Lorente.

Espera reflexiva

Los dos protagonistas se ven obligados a matar el rato hasta que lleguen sus amistades hasta el punto de que Eli y Francisco (nombre de los personajes) empiezan a plantearse su relación. Los minutos pasan, la otra pareja no llega, y comienzan a preocuparse, pero también a darle vueltas a cómo es su amistad: «¿por qué llegan siempre tarde?», «¿qué rol ocupamos en la vida de ellos dos?», «¿se interesan realmente por nosotros?», «¿ha llegado el momento de mostrarles nuestro descontento?», son algunas de las cuestiones que se ponen sobre la mesa, con un tono de comedia, pero en la que no falta la reflexión sobre cómo percibimos el lugar que ocupamos en la sociedad. «La espera les hace verbalizar sensaciones tanto en relación a sus amigos como a ellos mismos que hasta la fecha no se habían presentado», ha apuntado la exitosa actriz.

El elegante restaurante se convierte en el escenario en el que la pareja expresa sus puntos de vista sobre su relación con sus amigos, pero también sobre su satisfacción con la vida que llevan. Mientras que Eli encuentra a la otra pareja como personas más interesantes y divertidas, con las que le gusta pasar su tiempo, Francisco va mostrando poco a poco una cierta envidia por sus vidas de revista. «La función es muy divertida pero plantea grandes interrogantes y reflexiones. Es una pelea entre los dos personajes porque cada uno tiene una forma distinta de ver la vida que hace bascular al espectador de un lado a otro», considera David Lorente, que aclara que la obra no pretende lanzar ningún mensaje sino simplemente plantear cuestiones.

'Los amigos de ellos dos' podrá verse en el Teatro Principal desde este jueves y hasta el domingo. Las funciones del jueves, viernes y sábado comenzarán a las 20.00 horas, mientras que la del domingo lo hará a las 19.00 horas. Las entradas tienen un precio de 25 euros, con bonificación en la función del jueves.