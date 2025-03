Andrés Neuman, en Zaragoza: "El diccionario de María Moliner nos habla entre líneas de su trayectoria vital"

Andrés Neuman llevaba demasiado tiempo sin escribir una novela de puro estilo narrativo. A raíz de ser padre, ha estado centrado en los últimos años en investigar sobre cómo aprende una persona a adquirir el lenguaje palabra por palabra, aunque la vida de María Moliner estaba continuamente girando en su cabeza. "Me he pasado todo este tiempo tomando notas sobre la paternidad e investigando sobre esta historia que se me estaba haciendo interminable. Por suerte, no he llegado a emplear los mismos años que María Moliner con su diccionario", bromea el autor hispano-argentino, que ha presentado este jueves su novela en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

Por fin, tras una década de trabajo, 'Hasta que empieza a brillar' ha visto la luz, aunque hay que remontarse algo más atrás para encontrar el surgimiento del interés de Andrés Neuman por la aragonesa. "Mi historia de amor con doña María comienza en mis tiempos de estudiante de Filología y Lingüística. Caí rendido ante su diccionario como cualquier persona que presta atención a las palabras", ha explicado. El autor confiesa que le sorprende todavía hoy lo poco que oyó hablar de ella durante su etapa universitaria. "Me llamaba la atención que todo el mundo admitiera la brillantez de su diccionario y que luego este no estuviera en el centro de todos los programas de estudios de lexicografía".

'Hasta que empieza a brillar' cuenta la historia íntima de María Moliner, partiendo de una atractiva premisa literaria: narrar de cuerpo entero a la protagonista a través de su vínculo con la lengua. A solo tres días de que se cumplan 125 años de su nacimiento, Neuman ha querido realizar su propio homenaje a la bibliotecaria, archivera, filóloga y lexicógrafa aragonesa. "El hecho de poder contribuir al recuerdo colectivo de la figura de María Moliner, utilizando la ficción para llenar las lagunas que tenemos de su vida, es un verdadero privilegio", ha expresado Neuman emocionado.

"Con María Moliner se da una paradoja fascinante. Y es que millones de personas han adorado y transmitido su diccionario de generación en generación, pero muy pocas están al tanto de la vida de su autora más allá de su obra", ha considerado el autor. Lo cierto es que en el imaginario popular ha pervivido la idea de que la aragonesa tuvo una vida anterior a escribir su diccionario poco interesante.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. "Cuando me puse a investigar, encontré infinidad de dificultades y peripecias que vuelven su vida conmovedora, ardua y ejemplar en muchos sentidos. Ella vivió desde 1900 hasta 1980 así que pasa por diferentes etapas. Nació en Paniza, se trasladó a Madrid y hay un punto de inflexión que es cuando su padre abandona la familia. A partir de ahí, María se convierte en una trabajadora precoz y en una estudiante disciplinada por libre, rara vez se pudo permitir presentarse a matrículas presenciales", ha detallado.

El diccionario: su obra maestra

A la vez que Neuman narra la vida de Moliner, nos propone una sugerente hipótesis: ¿y si su diccionario fuese también una suerte de autobiografía oculta? "El modo de definir las palabras y los ejemplos que pone nos dan información muy valiosa sobre su vida. Su diccionario nos habla entre líneas secretamente de toda su trayectoria vital", ha afirmado el autor hispano-argentino. En 'Hasta que empieza a brillar', Neuman consigue revelar la literatura que puede esconder un diccionario para acercar un personaje fabuloso y haciéndole justicia a una rebelde en tiempos oscuros.

María Moliner se sentó a escribir el Diccionario del uso del español con 50 años durante la dictadura franquista. "En plena madurez y después de criar a cuatro hijos, esta mujer tiene la ocurrencia de escribir ella sola el diccionario de la lengua española, que tarda en completar 16 años y en el que llega a escribir 80.000 palabras", ha magnificado Neuman. Dicho volumen desafió a una institución de más de dos siglos de historia como es la Real Academia de la Lengua Española hasta el punto de generar una crisis y una renovación del diccionario que se había mantenido intacto desde el siglo XVIII.

Con este tremendo logro, sería difícil pensar que la figura de esta aragonesa no estuviera reconocida. En cambio, en opinión de Neuman, nunca se ha llegado a poner en valor la importancia de "la mejor lexicógrafa que ha existido en todas las lenguas". "Su figura es parcialmente recordada pero fuera de la lengua española, casi nadie sabe quién es María Moliner. Mi sueño es que si algún día 'Hasta que empieza a brillar' se traduce a otros idiomas, puedan escuchar su caso en diferentes países", concluye el autor.