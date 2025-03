Ignacio Peyró presenta 'El español que enamoró al mundo': "Si Julio Iglesias hubiera sido solo un producto de derechas no habría triunfado como lo ha hecho"

¿Cómo surge la idea de este libro?

Hay una noche en la que vuelvo a casa un poco contento. Me pongo a escuchar a Xavier Cugat, que me gusta mucho, y le escribo a mi editor con el que estaba negociando: “Creo que voy a publicar algo de Xavier Cugat, que me fascina”. “Maravillosa idea”, me contesta, también debía haber estado de copas. Me pongo a rascar un poco y veo que hay zonas en sombra, con dificultades. Era una liebre falsa para una pieza mayor que es Julio Iglesias.

¿Cómo haces esa relación?

No deja de ser un artista latino con impacto importante en Estados Unidos. Era una figura distinta a lo que yo había escrito siempre.

¿Qué relación tenía usted con Julio Iglesias antes del libro?

Una persona que había escuchado canciones suyas y que tenía cierta simpatía. Había escrito algún artículo hace quince años, en unos diarios hice un pequeño retrato, le tenía cierta simpatía al personaje. No es el testimonio de un fan enfervorizado ni una cosa en contra ni eso que se dice ahora de una crónica desmitificadora. Nací en 1980 y en la España de 1986 existía Julio Iglesias.

¿Perfil? ¿Biografía? ¿Crónica? ¿Qué es este libro?

Me gusta llamarlo una vida. Yo creo que en el fondo es la crónica de una vida, de una vida novelesca. Me siento más cómodo con retrato.

No hubo respuesta cuando intentó ponerse en contacto con Julio Iglesias. ¿Qué habría cambiado?

Sé que ha estado buscando escritores para sus memorias, pero las condiciones no eran aceptables. Yo no quería que nadie corrigiera los adjetivos, quería tener libertad, con la responsabilidad de contar cosas verdaderas y fehacientes. Pero no tener que someter el manuscrito a alguien interesado en el tema, porque los poderosos no te cuentan lo que quieres saber, sino lo que ellos quieren contar. Ahí hay un choque.

¿Ha intentado hacerle llegar el libro a Julio Iglesias?

No, pero el mánager Juan Velasco se puso en contacto conmigo y estuvimos hablando un buen rato de la buena acogida que ha tenido el libro. Me pidió el móvil para que me llame Julio Iglesias. Pasó el pasado fin de semana, pero he perdido el móvil que le di. Él quizá ha perdido el interés. Gratificado, porque es un libro que no oculta defectos, pero tampoco hace una pira.

¿Espera entonces que Julio Iglesias se ponga en contacto con usted?

No es algo que espere, pero si ocurre estará bien. Como bobada humana estaría muy bien, pero no es algo que me sea necesario. Sí estoy contento de que se haya entendido que no es un libro en contra.

¿Hay un objetivo con este libro?

Es un libro sobre una de las vidas más entretenidas de contar del siglo XX español. Y me he dado cuenta de la cantidad de España que se puede ver o descubrir a través de Julio Iglesias. Desde ese padre como camisa vieja de Falange hasta que él se medio inventa, con Isabel Preysler, una industria llamada prensa del corazón. O su papel en la cultura popular del tardofranquismo, como representa la España próspera del desarrollismo o como él encarna el cambio de costumbres del cambio económico, anunciando su separación antes de que se haga la ley del divorcio, o como él canta en la primera noche electoral, durante el recuento en el que estrena Soy un truhan, soy un señor. Esa misma democracia que él ve nacer en directo tiene una de sus peores lacras en ETA, que ataca a su familia con el secuestro de su padre. Está con la llegada de Aznar en 1996, cerrando el círculo de la Transición con la victoria de la derecha. Está en el momento de euforia en el que todos nos volvimos locos en los primeros 2000, con la boda en El Escorial. Y luego todavía tiene tiempo para hacer de mediador entre Bush y Zapatero.

¿La segunda mitad del siglo XX español se puede estudiar con la vida de Julio Iglesias?

Es un lugar desde donde verla, sí. Él siempre ha estado ahí.

¿Es inabarcable?

Ha tenido un éxito y una magnitud importante, pero no es inabarcable. Hay biografías de Napoleón…

¿Le vino bien ese impulso a la prensa rosa?

Fenomenal. No es que nunca tuviera muchas expectativas de querer ser visto como producto cultural sofisticado. La gente entendía que esa exposición, su estilo de vida y su música se llevaban bien.

¿Le queda algo clavado que no ha podido contar?

Hay algunas cuestiones sobre todo de sus casas que me hubiese podido me hubiese gustado conocer con más detalle. La disposición de sus casas, el número de sus barcos, de sus coches o de los vinos. Cosas muy materiales, a lo que no es fácil acceder.

La figura de Julio Iglesias está ligada a la derecha española, especialmente a la madrileña.

Él viene de ahí. Logra trascenderlo. Si Julio Iglesias hubiera sido solo un producto de derechas no habría triunfado como lo ha hecho.

¿Puede reivindicarle la izquierda?

Ha grabado con Joaquín Sabina. Sabiendo todo el mundo de donde viene, también le gusta a la gente de izquierdas, igual que Serrat gusta a la gente de derechas.

¿Escuchar a Julio Iglesias hoy es un placer culpable?

Bueno, sí, porque no es una música de mucha exigencia culta, mucho más relajado. Entra en esa categoría. La pachanga es un género evidentemente relajado. A las doce del mediodía eres menos propenso a escuchar Camela que a las dos de la mañana con unas copas. Con Julio Iglesias ocurre algo parecido.

¿Los jóvenes pueden apreciar la magnitud de Julio Iglesias?

La adoracion y el sentimiento de experiencia compartida que eran los cantantes de finales del siglo XX se ha perdido un poco. Es un patrimonio común a menos gente. Por la forma en la que las canciones llegan al público, es algo mucho más atomizado.

¿Habría sido posible Julio Iglesias hoy?

No habría llegado ni a dieciseisavos de final en Operación Triunfo.

Pese a su adaptación al sistema comercial.

Cuando cambió el paradigma de la industria, él ya tenía más de 60 años y no iba a cambiar ni a hacer nada que no había hecho antes.

¿Con qué óptica se le va a mirar a partir de ahora?

Creo que es un legado cultural trascendente y más con lo que ha pasado con Trump, que se ha cargado nada más llegar la web de la Casa Blanca en español y otras medidas de hostilidad hacia lo hispánico. Él hace 40 años fue el primer hispano que triunfó masivamente en el mundo anglosajón. Tiene 20 0 25 canciones que le van a sobrevivir para siempre.

Ha cerrado el círculo convirtiéndose en meme.

Es un afecto subyacente, una nueva vida. Va a haber mucha gente que primero conocerá al meme y luego a Julio Iglesias. Hay gente super joven que se siente atraída por Julio Iglesias.

¿Una canción que no se puede quitar de la cabeza?

La nave del olvido, una canción de José José muy buena de la que Julio Iglesias tiene una versión muy vibrante. Tiene Begin the beguine, un tema muy potente, o La mer de Charles Trenet. Y Hey! es una cosa… Tiene algo de latineo como El bacalao o Mal acostumbrado que tienen su gracia.