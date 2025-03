Juanjo Bona sobre sus conciertos en Zaragoza: "Va a ser muy fuerte cantar 'La magallonera' aquí"

“Soy Juanjo Bona, tengo 21 años, hace unos diez días saqué mi primer disco y hoy es el séptimo concierto de esta gira”. Como es él, humilde, el aragonés Juanjo Bona ha presentado este lunes los dos conciertos más especiales de su gira (“es cumplir un sueño”), los que ofrecerá este lunes y martes en el Teatro Principal de Zaragoza.

“Este disco hace un homenaje absoluto a cómo soy, a de dónde vengo, a mi pueblo, Aragón entero, y a mis tradiciones y mi folclore, que es lo que me ha dado todo en la vida”, ha señalado el magallonero, que ha insistido que ha sido Aragón el que le ha dado “mucha inspiración”, porque ha señalado, “tenemos un folclore y una historia eterna”.

“Este escenario es donde más sentido tiene que hagamos este concierto porque siempre siempre digo que mi éxito ahora mismo es poder llevar la jota y mi historia allá donde voy, y que gente de cualquier sitio la pueda escuchar y aprender de ello”

Jotas tradicionales a gritos

Sobre la gira donde Juanjo Bona va acumulando ‘sold outs’ (como los de aquí en Zaragoza), el aragonés recuerda que ver “cómo se cantan a gritos melodías joteras tradicionales y ver a gente cantando a gritos cualquier rondadera o cualquier cosa que aquí tenemos súper interiorizada, para mí eso es alucinante de ver”, ha confesado antes de explicar cómo ha ido forjando este disco: “A nivel industrial musical yo no tenía ni idea de qué hacer, porque yo tenía una concepción errónea de que debía hacer un estilo más comercial al salir de ‘Operación Triunfo’. Aunque luego me he dado cuenta que al final lo más importante es que cuentes tu vida como te salga, ser único, hayas vivido lo que hayas vivido, ya sea en un pueblo o tu pasión, sea lo que sea, contarlo sin más”.

Y sobre los conciertos de Zaragoza, donde habrá “sorpresas”, ha señalado que “va ser muy fuerte cantar la ‘Magallonera’ aquí donde debuto. Y luego siempre, a cada ciudad le dedico tres rondaderas, que hoy también tienen mucho sentido, porque podrán ser rondaderas originales de Zaragoza”, ha concluido.