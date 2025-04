El musical de Mamma Mia! estará en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

ATG Entertainment presentará en Zaragoza la nueva producción del musical de más éxito de todos los tiempos: Mamma Mia! El espectáculo se representará en el Palacio de Congresos del 2 al 5 de octubre. Después de 3 temporadas de éxito en el Teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid, donde ya lo han disfrutado 800.000 espectadores, Mamma Mia! emprenderá una gira de dos años que recorrerá los principales teatros de toda España. El musical será la gran apuesta teatral de las Fiestas del Pilar 2025.

25 años después de su estreno en Londres, Mamma Mia! sigue siendo uno de los fenómenos teatrales más grandes que se hayan visto. Ha sido traducido a más de 15 idiomas y aplaudido por más de 70 millones de espectadores en todo el mundo. Fue además llevado al cine, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

En España el éxito del musical también fue rotundo desde su estreno en 2004, cuya primera producción fue vista por más de 2 millones de espectadores durante las más de 2.000 representaciones que se llevaron a cabo. Tras 20 años triunfando en sus 3 distintas producciones, Mamma Mia! se ha convertido en el musical de mayor recorrido en la historia de España.

La historia de MAMMA MIA! es la de Donna, una madre soltera e independiente que regenta un pequeño hotel en una idílica isla griega. Ha criado sola a su hija Sophie, que va a casarse próximamente. Sin que nadie se entere, Sophie lee el diario de su madre y se tropieza con tres amantes: ¡tres posibles padres! Para poner fin a su incertidumbre, decide invitarlos a la boda. El caos está garantizado cuando aparecen los mejores y más antiguos amigos de Donna. Estos reencuentros nos hacen reír y emocionar a partes iguales.

ABBA es uno de los grupos más importantes de la historia. Con más de 400 millones de discos vendidos, su vigencia es indiscutible. Sus canciones se convirtieron en hits en el mundo entero. Cada día se venden en el mundo alrededor de 4.000 discos de ABBA. En 2021, después de 40 años sin grabar, volvieron con ABBA VOYAGE, un disco que llegó en su primera semana al número 1 en más de 20 países, entre ellos Reino Unido, Alemania, Suecia, Australia o Bélgica.

Mamma Mia! seguirá conquistando el corazón de los espectadores españoles, que cantarán y bailarán super hits de ABBA como 'Dancing Queen', 'Voulez Vous', 'S.O.S', 'Super Trouper', 'Thank you for the music' o 'Gimme Gimme Gimme'.