Roberto Santiago, en Zaragoza: "Estamos viviendo la edad de oro de la literatura infantil y juvenil en España"

Roberto Santiago es el autor nacional más vendido en literatura infantil en España. Ha publicado 90 libros que han sido traducidos a numerosos idiomas y por los que ha obtenido el reconocimiento del público y de la crítica en forma de premios (Premio Edebé de Literatura Infantil y Juvenil de 1999 o Premio El Barco de Vapor en 2016, entre muchos otros). Sus sagas como 'Los Futbolísimos' o 'Los Forasteros del tiempo' forman parte de la vida de millones de jóvenes en todo el mundo. En 2021 inició un proyecto excepcional: el multiverso Superhéroes. Cuatro colecciones independientes (Los Once, Las Princesas Rebeldes, Los Gamers Piratas y Escuadrón K) donde los protagonistas son niños y niñas que al cumplir 11 años desarrollan superpoderes. Este viernes ha organizado un encuentro con varios alumnos zaragozanos en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés y a partir de las 19.00 horas, en el mismo espacio, firmará ejemplares de su colección 'Los once'.

Pregunta: Hoy mismo se cumplen 29 años desde la publicación de su primer libro 'El ladrón de mentiras'.

Respuesta: Ha sido un camino literario lleno de sorpresas. He escrito novelas, guiones de cine y televisión y teatro, un poco de todo. Cuando escribí mi primer libro infantil yo no pensaba que iba a publicar 90 libros, era imposible de imaginar. Unos han ido bien y otros menos bien pero en general me siento muy afortunado. Todavía cuando paso por la torre de mis libros no puedo evitar sacarme una foto con ella porque todo esto sigue siendo un sueño.

P: La mayor parte de su carrera literaria se ha centrado en el público infantil y juvenil, ¿por qué decidió que este sería su perfil mayoritario?

R: Como casi todas las cosas que he hecho, no es algo que tuviera planificado. Empecé a escribir 'El ladrón de mentiras' sin saber que acabaría siendo un libro para niños. Sabía que el protagonista y el narrador iba a ser un niño de diez años pero ya existen muchas otras novelas en la historia de la literatura protagonizada por niños que no están dirigidas a ese público. Cuando terminé el primer borrador, el crítico literario Constantino Bertolo lo leyó y me sugirió cambiar ciertos detalles de la forma de la obra para que se convirtiera en un relato infantil maravilloso. Que me haya centrado en este sector es puramente accidental. Ese libro me hizo descubrir el poder de conectar con los jóvenes a través de la literatura.

P: ¿Qué tiene que tener un libro para enganchar a un niño?

R: Siempre se dice que los niños son el público más exigente y estoy muy de acuerdo con ello. Los niños no tienen paciencia: si algo les gusta lo devoran pero si no les atrae lo abandonan completamente. Pero además, ellos no intentan quedar bien como los adultos. No existe una fórmula como tal para enganchar a este público. Lo que hay que hacer es escribir sobre cosas que a ti como escritor te apasionen y confiar en que si tú tienes la necesidad de contar esa historia, los lectores tendrán la necesidad de leerla. A mí me transmiten que lo que más les gusta de mis libros es que se identifican con los personajes.

P: ¿En qué situación se encuentra la literatura infantil? ¿Leen suficiente los niños?

R: Los niños leen más que nunca. No solo lo dicen las estadísticas, lo veo yo en cada encuentro, en cada firma y en cada feria literaria a la que voy. Esto es algo que me hace tener fe en la sociedad del futuro porque vivimos tiempos muy convulsos. A pesar de la digitalización y del multitud de pantallas a los que están expuestos, los niños leen en papel. Estamos viviendo la edad de oro de la literatura infantil y juvenil tanto en España como en otros países. Hay más y mejores autores, más y mejores ilustradores, más y mejores editoriales y sobre todo, más y mejores lectores.

P: Ahora está centrado en el proyecto 'Superhéroes', ¿en qué consiste y cómo se fraguó?

R: 'Superhéroes' surge de una situación personal. De pequeño leía muchos cómics de este género y siempre me preguntaba por qué no existían los cómics de superhéroes para niños. Se trata de un proyecto basado en la escritura de un tema que a mí me hubiera gustado leer por aquel entonces. He juntado mis dos grandes pasiones: los superhéroes y el fútbol. Yo no podría escribir sobre algo que no me apasione aunque comercialmente fuera más potente.

P: Hoy se encuentra en Zaragoza presentando la colección 'Los once'. Hace solo unos días publicó la novena entrega: 'La jugadora que invocaba la tormenta', ¿qué historia se narra en este nuevo capítulo de la saga?

R: En este libro recoge el protagonismo otra de los integrantes de 'Los once': Jalila. Ella tiene un poder muy especial, pues consigue controlar el clima. En estos tiempos de escasez de agua y grandes inundaciones, señales continuas que no está enviando el planeta, es un superpoder que vienen muy a cuento para hacer reflexionar a los jóvenes sobre qué estamos haciendo con la Tierra y con nuestros recursos naturales. 'Los once' van a jugar un torneo en Marruecos y allí descubren un oasis secreto que abre una gran aventura que tiene como gran protagonista al principal recurso natural que tenemos: el agua.

P: Lleva 90 libros publicados y no da la sensación de que vaya a parar nunca.

R: Es imposible que yo deje de escribir. Si mis libros de repente no interesaran tendría que dejar de publicarlos pero en ingún caso abandonaría la escritura. Si encima tengo la suerte de que se venden tanto en España como en otros países todavía tengo menos motivos para parar. Creo que la escritura no es una actividad que en un momento se decida realizar sino que emerge de ti espontáneamente. Yo de pequeño no sabía que iba a ser escritor profesional, pero tenía claro que iba a escribir y leer para siempre.

P: ¿Lleva idea de experimentar y comenzar a crear más relatos para el perfil adulto?

R: He publicado ya dos novelas negras para adultos tituladas 'Ana' y 'La rebelión de los buenos'. Sí que llevo idea de seguir escribiendo para un perfil adulto e ir saltando entre géneros. Igual que he ido cambiando del cine al teatro, quiero hacer lo mismo enla parte literaria. Como he dicho, yo voy a seguir escribiendo siempre para mayores y para pequeños.