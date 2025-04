Petit Comité reivindica a las mujeres compositoras con dos conciertos

Regresa el ciclo Petit Comité y lo hace con el mismo objetivo marcado en la última edición, reconocer y valorar las contribuciones de las mujeres a la música. Organizado desde el área de Igualdad y Convivencia del Conservatorio Superior de Música de Aragón en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Zaragoza, el ciclo comienza el miércoles (Aula Magna de la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad de Zaragoza, 19.00 horas, entrada libre hasta completar el aforo) con el concierto 'Referentes: mujeres compositoras I'.

El mismo explora nuevos repertorios escritos por mujeres para grupos de cámara y solistas seleccionando obras poco habituales en los escenarios, piezas de Fanny Mendelssohn , Clara Schumann, María Malibrán, Gabriela Ortiz, Teresa Carreño, Carolina Cerezo o Laura Vega, entre otras, serán algunas de las compositoras escogidas en esta ocasión.

La nómina de intérpretes

Este proyecto coral pretende dar cabida a compositoras del pasado y del presente, asegurando que su legado perdure y siga inspirando a futuras generaciones. La acordeonista Irene Miguel interpretará dos piezas, 'Clamabant once again', de Helena Cánovas (1994); y 'Skop', de Sarah Nemtsov (1980), la primera abrirá el concierto y la segunda lo cerrará.

El pianista Nikola Buonmarito y la soprano Bárbara Acín interpretarán 'Ich stand in dunklen Träumen, Sie liebten sich beide', 'Der Mond kommt still gegangen', I'ch hab’ in deinen Augen' y 'Die stille Lotosblume', de Clara Schumann (1819-1896). Por su parte, la pianista Alicia Fiestas tocará 'Melodie, Op. 4, n.2', de Fanny Mendelssohn (1805-1847); y 'Young Birches' op.128, n.2, de Amy Beach (1867-1944).

Tres pianistas más formarán parte de este primer concierto que quiere poner en valor a las mujeres compositoras. Irene Zapatero López con la pieza 'Un rêve en mer, Op. 28', de Teresa Carreño (1853-1917); Mara Cortés Cabrero con 'Troubled water', de Margaret Bonds (1913 - 1972); y Paula Puga, que interpretará el tema 'Estudio nº 3', compuesto por Gabriela Ortiz (1964).