Ángel Luis Saludas, el pastor del valle de Bielsa que intenta mantener vivo un dialecto del aragonés

Ángel Luis Saludas nació hace 64 años en Espierba, una pequeña aldea a seis kilómetros de Bielsa. De niño, el belsetán era su lengua habitual y hoy la sigue utilizando a diario con su familia y sus vecinos, pero si sale del valle lo tiene mucho más complicado para poder charrarla. De hecho, apenas 30 personas hablan actualmente este dialecto del aragonés. Saludas siempre ha tenido claro que el futuro de su lengua materna es muy oscuro, pero también sabía que no iba a quedarse de brazos cruzados. Por eso, a finales de los 70, «con 17 o 18 años», empezó a crear un diccionario del belsetán. Casi cinco décadas después, este pastor ha recopilado más de 21.000 palabras.

«Me di cuenta de que nadie hacía nada para intentar mantener nuestra lengua, así que comencé a apuntarlas en unos cuadernos. Un amigo pasó muchas a ordenador, pero no están todas», explica Saludas, que se muestra muy crítico con las instituciones: «Es vergonzoso que ni el Gobierno de Aragón ni las universidades hagan algo al respecto. Se les llena la boca con la palabra cultura pero parece que no se dan cuenta de que la lengua es el principal elemento cultural de una sociedad».

Su cruzada personal por dar forma a ese diccionario y para que su lengua materna no caiga en el olvido ha inspirado el documental '21.000 palabras (Un capezuto e dos collons)', del realizador aragonés Maxi Campo. Saludas solo espera que este audiovisual (se ha impulsado una campaña de 'crowfunding' para distribuirlo) dé a conocer su historia y que eso «despierte conciencias en algunos altos cargos de la DGA». «Ojalá sirva para que manden por aquí a filólogos y lingüistas», apunta.

Los cuadernos donde Saludas va recopilando las palabras. / Servicio Especial

Por si acaso, él seguirá construyendo su particular diccionario haciendo honor al título del documental ('capezuto' significa tozudo en belsetán). Eso sí, Saludas no tiene ninguna prisa por acabarlo: «Yo lo quiero hacer bien, ejemplificando cada palabra para que la gente sepa en qué sentido se utiliza, así que aún queda mucha faena».

Según indica, alguna vez le han propuesto un proyecto para poder publicarlo y reconoce que le gustaría verlo editado, pero insiste en que no quiere hacerlo «rápido y mal». «Las ovejas y las vacas me dejan poco tiempo, pero yo voy a seguir hablando con la gente de la zona y recopilando palabras».

En sus cuadernos se amontonan palabras como 'ablor' (mal olor), 'fredor' (frío), 'uella' (oveja) o 'nieu' (nieve). Términos que ha ido rescatando en un proceso casi artesano –apuntándolos en ocasiones hasta en piedras– y que se muestra en el metraje del citado documental. No en vano, en el audiovisual también aparecen su madre Generosa Bernand, su hermano Juan José Saludas y Jesús Garcés, un vecino de Bielsa de casi 100 años. «Da mucha lástima saber que cuando nosotros no estemos aquí esta lengua pasará al olvido», lamenta el ganadero, que recuerda que el belsetano es una de las variedades del aragonés mejor conservadas: «Al no haber sufrido apenas la castellanización, lingüística y estructuralmente es una lengua muy pura».

Pura cultura

Sin embargo, eso no quita para que Saludas pueda mantener perfectamente una conversación con alguien que hable por ejemplo ansotano, otro dialecto del aragonés. «Lo que más rabia me da es que aún hay gente que ve estas lenguas como algo de cuatro pueblerinos, como si fuera parte del folclore, cuando es pura cultura», subraya Saludas, que en su valle es conocido como ‘Barré’, el nombre de su casa familiar.

El equipo encabezado por Maxi Campo se encuentra ultimando el montaje del documental, la posproducción, el diseño, la animación y la masterización de sonido de la copia final, pero ya no cuenta con recursos económicos para la guinda final. «El dinero se nos ha quedado corto para la fase de distribución. Por ello, hemos abierto una plataforma pública en Verkami para que quien quiera pueda ayudarnos a conseguir la cantidad que necesitamos», explica Campo, que apunta que el documental cuenta con la participación de Aragón TV y la colaboración del Gobierno de Aragón.

Tal y como reconoce el realizador, uno de los objetivos iniciales del documental era conseguir que Saludas acabara por publicar su diccionario y el belsetán gozara, por fin, de su propia guía lingüística. «Mi ingenuidad me llevó a pensar en eso pero la realidad es que es muy complejo. Sin embargo, sí que creo que el audiovisual puede desencadenar que los diferentes actores de la lengua aragonesa inicien acciones para ayudar a ‘Barré’ a terminar su diccionario», concluye Campo.