María Frisa publica nuevo libro: "Juana Cortés me ha convencido de volver a la literatura infantil"

Volver a tu esencia y a tu estilo sienta bien. Lo sabe la escritora María Frisa, que tras una temporada alejada de la literatura infantil, ha decidido retomar el género literario con el que ha cosechado grandes éxitos a lo largo de su carrera. Después de un viaje por la novela negra con obras como 'Cuídate de mí' o 'El nido de la araña', se embarca junto a Juana Cortés en un proyecto de serie literaria infantil que recientemente ha publicado su primer capítulo: 'Animales de poder: un deseo de cumpleaños a lo bestia'.

Esta primera entrega narra la historia de Val, una niña "normal y corriente" que el día de su undécimo cumpleaños pide el deseo de convertirse en un ser especial. Tras varios sucesos extraños, la protagonista acaba en la AP Academy. "Se trata de una academia que está en una isla ultra secreta donde todos los alumnos tienen el don de convertirse en su animal de poder", cuenta María Frisa. Se desconoce cuál será el animal de poder de Val, pero en la AP Academy los rumores hablan de que se trata, nada más y nada menos, que de un unicornio.

"Todos se pueden transformar en su animal de poder pero dependiendo de la emoción, se transformarán en un animal u otro. Estos jóvenes están en la AP Academy para que aprendan a controlar sus emociones", explica la autora. Frisa define a Val como el "clásico antihéroe", ya que la protagonista se esfuerza por que sus acciones sean correctas pero estas nunca suceden como ella espera. Esto dará lugar a un sinfín de aventuras y situaciones cómicas en las que el personaje principal tendrá como principal objetivo descubrir si realmente es un unicornio su animal de poder.

En este proyecto, Frisa comparte autoría junto a la escritora vasca Juana Cortés. "Ha sido muy fácil trabajar con ella. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y eso ha hecho que nos hayamos dividido muy bien el trabajo", concreta. Ambas han colaborado en el diseño de 'Animales de poder', el cual destaca por sus múltiples elementos. "Ha sido un proceso creativo costoso en el que el resultado final está muy trabajado. De hecho, ha sido más bien el texto el que se ha ido adaptando a la maquetación", determina Frisa.

Portada de 'Animales de poder. Un deseo de cumpleaños a lo bestia'. / Servicio Especial

Regreso esperado

La autora vuelve a escribir literatura infantil después de haberse centrado en los últimos tiempos en una novela más adulta. Frisa se vio salpicada por una polémica completamente inesperada con su libro juvenil '75 consejos para sobrevivir en el colegio' que le llevó a aparcar el género literario con el que había cosechado varios éxitos. "A mí no me apetecía volver a este público por los malos recuerdos que me traía. Pero la realidad es que no ha sido una decisión mía, sino que Juana Cortés es la que me ha convencido", aclara.

Su voz es más que autorizada para opinar de la situación en la que se encuentra la literatura infantil y juvenil. "Tanto los educadores como los padres pretenden que sus hijos lean desde muy pronto las grandes obras universales. Los niños tienen muchos estímulos tecnológicos actualmente, así que si queremos que lean, deben hacerlo con libros que les enganchen", sostiene la autora. Por ello, señala 'Animales de poder' como ejemplo al considerarla una serie "para hacer lectores y para que los niños se diviertan y descubran la faceta lúdica de la literatura".

Con la segunda entrega de 'Animales de poder' ya entregada y lista para publicar en los próximos meses, Frisa ya tiene decidido por dónde va a continuar su carrera como escritora. "Creo que voy a aparcar la novela adulta. He apostado todo por esta serie y estoy convencida de que el proyecto va a salir bien", contesta de forma rotunda. La autora considera que son los lectores los que dictaminan el futuro de los escritores y sus obras. Su particular deseo es el éxito de 'Animales de poder'.