Alizia Romero, la jurado de 'Jotalent' que da clases de canto a artistas de medio mundo

Alizia Romero (El Burgo de Ebro, 1980) ha dado clases particulares de canto a varias generaciones de estudiantes aragoneses. De hecho, perdió la cuenta cuando superó las 10.000 horas presenciales y desde hace años también comparte su conocimiento por internet con cantantes y profesores de todo el mundo (es la primera española en lograr la máxima certificación del modelo de enseñanza online más innovador del momento). Pero de forma paralela ha desarrollado una carrera profesional como vocalista. Su primer cheque lo cobró el 23 de abril de 1995 tras participar como corista en el disco Recuento de José Antonio Labordeta, grabado en directo en la sala Mozart del Auditorio.

Justo han pasado 30 años desde entonces y Romero lo quiere celebrar con un concierto muy especial este miércoles en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. «Llevo muchos años de trayectoria pero pocas veces he podido elegir el repertorio, ya que siempre estaba supeditado a la orquesta o la boda en la que actuaba. Por eso, este concierto es una especie de autorregalo», explica la aragonesa.

El espectáculo, que comenzará a las 18.30 horas, será un recorrido emocional y musical por las canciones que han marcado la trayectoria de Romero. Desde sus primeras composiciones hasta los temas que han definido su vida artística, el concierto estará lleno de momentos especiales, con la participación de artistas invitados. «Prefiero mantener la sorpresa hasta el final, pero me van a acompañar muchos compañeros y cantaré temas que nunca he interpretado en público; bastantes en español aunque siempre se me vincula al inglés», comenta la también jurado del programa Jotalent de Aragón TV.

Romero ha tenido la suerte de ganarse la vida con su gran pasión. Un amor incondicional que germinó siendo una niña, como ella misma recuerda: «En mi familia no ha habido artistas, pero la música siempre ha estado muy presente. Mi padre escuchaba zarzuela y ópera y mi madre trova cubana y a los cantautores. Mis abuelos eran tan aficionados que pagaban un canal por cable en el que ponían todas las películas musicales de Marisol, Rocío Durcal y el Dúo Dinámico y yo, desde pequeña, ya cantaba todas esas canciones».

A los ocho años entró en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza y a los 13, «como aparentaba ser mucho mayor», ya recibía ofertas de trabajo. No en vano, a los 15 se introdujo en el circuito de las orquestas y estuvo cuatro años recorriendo las fiestas patronales de todo Aragón. En 2002 grabó su único trabajo discográfico con composiciones propias y en toda esa primera década de los 2000 comenzó a cantar en bodas. «Yo aparezco en los álbumes de cientos de recién casados porque hubo un tiempo en que hacía hasta cuatro bodas cada fin de semana», destaca la aragonesa, que después también pasó por El Plata y el Cabaret Burlesque.

Dando a conocer el gospel por todo Aragón

A lo largo de toda su carrera, Romero ha demostrado ser una artista totalmente multidisciplinar. Recorrió media España actuando en musicales infantiles, ha trabajado en doblajes de películas y series y ha colaborado como corista en numerosos discos de artistas como Nito Pinilla o el rapero Sharif. Pero sin duda, uno de sus proyectos más queridos fue la creación del grupo Las Chicas del Gospel. «Es un género que me apasiona y llevaba desde el año 1997 intentado formar un grupo. Al final lo conseguí en 2012 reuniendo a gente a la que había dado clases y ahí seguimos 13 años después con siete de las nueve integrantes originales en el grupo», destaca Romero, cuya labor ha sido clave a la hora de difundir este género por todo Aragón.

De hecho, en 2017 impulsó la creación de la Escuela de Gospel y el año pasado organizó el primer festival de góspel amateur de la comunidad (este 2025 se celebrará la segunda edición). «Es un género que disfruto muchísimo y que se está expandiendo porque actualmente ya hay cuatro agrupaciones diferentes en nuestra comunidad», subraya.

Durante todos estos años, Romero ha ido compaginando su carrera como cantante con la docencia. Además de sus clases presenciales, ha impartido cursos y talleres en varios países europeos y desde antes de la pandemia es Estill Mentor and Course Instructor de Estill Voice Training, un innovador modelo de enseñanza vocal a través de internet. «Más que a otros cantantes, en los últimos años me he especializado en la formación de otros vocal coaches y ahora doy clases a profesionales de más de 15 países como Rusia, Japón o Canadá», indica la aragonesa, que reconoce que vivir solo de la música es muy complicado: «Muchos cantantes famosos tienen que recurrir a otras fuentes de ingresos como las campañas de publicidad o la venta de sus propios productos para poder mantenerse, porque sobrevivir solo con las actuaciones es casi imposible».

Tras 30 años de trayectoria, ella asegura ser una artista «sin necesidad de escenario». «Hace tiempo que ya no necesito esa adrenalina, aunque reconozco que el concierto de este miércoles me hace una ilusión especial».