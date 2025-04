El Ayuntamiento de Zaragoza defiende su intervención en la Lonja: "Nunca se va a volver al monumento tal como fue porque ya no existe"

La Lonja y la 'polémica' intervención que el Ayuntamiento de Zaragoza plantea con un presupuesto estimado de 2.500.000 euros ha desatado este martes las tiranteces políticas entre el gobierno y la oposición en la Comisión de Cultura del consistorio en la que tanto el PSOE como Vox se han mostrado muy críticos con la propuesta. De hecho, Julio Calvo (Vox) ha llegado a expresar su "esperanza de que la Comisión Provincial de Patrimonio (a la que se le hizo llegar el proyecto el pasado 31 de marzo) arregle esta desmesura" planteada.

La consejera de Cultura, Sara Fernández, visiblemente molesta por las críticas, ha defendido que La Lonja "necesita que se reforme y se renueve. Lo único que vamos a tocar nosotros es todo aquello que ya se tocó en 1990 con el PSOE. No se toca nada del monumento original, al revés, las obras van a permitir verla más y modernizar y adecuar las instalaciones que ya existen. Porque ya hay un baño que utilizan los trabajadores y no lo hicimos nosotros", ha señalado antes de ir más allá: "Nunca se va a volver al monumento tal como fue porque ya no existe" y de asegurar que los que critican el proyecto es porque "no quieren que sea una sala de exposición sino un monumento y ahí no estamos de acuerdo.

"Espeluzna y pone los pelos de punta"

Eva Cerdán, del PSOE, ha recalcado que "los catedráticos y expertos no es que no quieran una sala de exposiciones sino que no quieren que eliminen la puerta de la calle Don Jaime I, ni las escaleras, que no se hagan los baños y los cuartos que están en el proyecto,... Quieren la sala diáfana, no le dicen que no pongan los paneles móviles expositivos. No queremos que toque nada porque va en contra de una Proposición No de Ley aprobada en las Cortes para que sea Patrimonio de la Humanidad. Con estos trabajos se pone en riesgo", ha recalcado.

Julio Calvo, de Vox, que ha asegurado que ha firmado en contra del proyecto, ha dicho que el proyecto "espeluzna y pone los pelos de punta. No podemos estar de acuerdo con esto. La única actuación que se debería hacer es sustituir esos paneles fijos por otros portátiles para que se pueda ver en su esplendor cuando no haya exposiciones", ha enfatizado.

Sara Fernández ha insistido en que las voces críticas se deben a que no quieren que sea una sala de exposiciones, algo que ella no comparte: "Es la mejor sala de exposiciones de la ciudad, las visitas lo demuestran y es un gran escaparate cultural que no podemos permitirnos el lujo de perder. No queremos que se queden en un monumento limpio y exento porque, además, tendría muchas menos visitas que las que suma ahora", ha defendido antes de volver a las obras previstas: "Son necesarias para cambiar la estructuras obsoletas y solo vamos a tocar, insisto, lo que ya se tocó, en 1990, vamos a quitar el suelo que se puso entonces y se podrá ver, por ejemplo, toda la bases de las columnas. Y la puerta de Don Jaime I que hay ahora no es la original", ha señalado en un cruce de acusaciones con Eva Cerdán.