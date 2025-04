El Día del libro aumenta sus ventas un 15% y llena de sonrisas Zaragoza

No hay otro día igual en todo el año. Pasa el tiempo y Zaragoza vuelve a demostrar abril tras abril su pasión por los libros, la literatura y sus autores. Si esta mañana no ha sido la más multitudinaria de la historia, poco le ha faltado. De hecho, Copeli (Comisión Permanente del libro) ha anunciado al final de la jornada que las ventas han crecido un 15% este año (en algunos casos hasta un 20%) con especto a ediciones anteriores. Un dato que explica claramente el éxito de la jornada, desde que han abierto los estands (¡a las 9.30 horas!), la actividad ya ha sido muy intensa: "Eso sí que es novedad de este año, no hemos parado desde que hemos empezado a vender", asegura Daniel Viñuales, de GP Ediciones. Un hecho probablemente provocado por el buen tiempo, sol, agradable temperatura y ligera brisa de viento que no empañaba la jornada. Otra realidad no rebatible, tradicionalmente las horas del mediodía (de 15.00 a 17.00 horas) suelen horas de asistencia baja. Hoy ya estaban llenos la mayoría de los estands.

Más de 450 autores está previsto que participen este año en el Día del libro (en el que ya se ha echado en falta por primera vez en la historia a la librería Central, que cerrará sus puertas en breve) y otro dato que es certero y que habla del gran éxito de esta edición es que se pasara por el estand que se pasara no había autor parado. Y la nómina era amplia y variada, Juan Bolea, Reyes Monforte, Julián CasanovaNieves Herrero, Eloy Morera, Rafael Rojas, María Frisa, José Luis Corral, Olga de Dios... No acabaría nunca la lista si se nombrara a todos. Igual de complicado es hablar de los libros más reclamados, pero, más allá de la literatura infantil y juvenil, siempre muy solicitada cada 23 de abril, otro de los libros de la jornada fue el 'Queremos tanto a Laura', el homenaje a la malograda actriz.

Muchas ventas

Y lo más importante (sobre todo para el sector, no hay que olvidar que el Día del libro es el momento del año en el que más se factura con diferencia), ¿qué tal las ventas? Hablando en plata, como un tiro. Además de que los datos no engañan, las palabras tampoco. Y aunque no tenían tiempo casi para atender a las preguntas los libreros y editores, pero todos estaban "muy satisfechos". Así lo aseguraban en los estands, entre otros, de Antígona, El armadillo ilustrado, Doce Robles, Apila Ediciones, en el de Prensa Diaria Aragonesa (empresa editoria de este diario que ha registrado una intentsa actividad también), Cálamo, El Corte Inglés (tenía hasta cuatro filas para llegar a su estand), la Casa del libro... El Paseo Independencia es hoy una gran librería que no tiene parón desde la plaza España hasta la plaza Aragón y por las dos aceras.

Pero si los editores, libreros, distribuidores... estaban contentos, no les iban a la zaga (es casi una obviedad, claro) los ciudadanos. Ni las aglomeraciones, por momentos bastante agobiantes, le quitaban las ganas de disfrutar del día a los zaragozanos: "Casi es una tradición venir cada año, hemos venido con las crías para que elijan un libro y nosotros compraremos otro también", decía Gonzalo González, que decidió madrugar "para evitar más jaleo" aunque sin mucho éxito en su misión.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón; junto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y el presidente de Copeli (Comisión Permanente del Libro), Rafael Yuste, visitaron los estands a primera hora de la mañana tras guardar un minuto de silencio en memoria del Papa Francisco.

La jornada, se desarrolla de forma ininterrumpida hasta las 21.30 horas, e incluye una intensa programación de firmas, actividades culturales y reparto de materiales informativos, además del reparto de 5.900 claveles y 10.000 marcapáginas con acceso mediante QR a toda la programación disponible.

Se han editado 5.000 programas de mano con los horarios, ubicación de firmas y actividades, además de recordar que los libreros tienen permitido un descuento en los ejemplares que vendan de hasta el 10% si lo desean.