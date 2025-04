Convocan un abrazo a la Lonja contra el proyecto de reforma del Ayuntamiento de Zaragoza

La polémica en torno al proyecto de reforma que pretende realizar el Ayuntamiento de Zaragoza de la Lonja sigue generando polémica y Gozarte, además de la campaña de firmas en contra de las obras previstas (ya han recogido en torno a 4.000), ha convocado un gran abrazo ciudadano el próximo sábado 3 de mayo a las 18.00 horas, según acaba de anunciar la asociación.

En su manifiesto, Gozarte afirma lo siguiente: "No queremos la reforma que proponen y queremos que la Lonja vuelva a ser uno de los espacios más extraordinarios de la ciudad y poder disfrutarlo tal cual es (con alguna exposición de vez en cuando pensada para realzar ese magnífico lugar y viceversa, y no para ocultarlo, pero también con temporadas en las que podamos verla sin añadidos de ningún tipo)". Además, recalcan que "entre todos vamos a conseguir sacar adelante ese gran sueño que es que la Unesco declare Patrimonio de la Humanidad a las cuatro lonjas de la Corona de Aragón: Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia (que ya lo es) y Zaragoza".

La defensa del ayuntamiento

Precisamente, el proyecto generó un gran rifirrafe político en la última Comisión de Cultura del ayuntamiento ya que toda la oposición se manifestó en contra de la propuesta que defendió con vehemencia la consejera Sara Fernández: "Necesita que se reforme y se renueve. Lo único que vamos a tocar nosotros es todo aquello que ya se tocó en 1990 con el PSOE. No se toca nada del monumento original, al revés, las obras van a permitir verla más y modernizar y adecuar las instalaciones que ya existen. Porque ya hay un baño que utilizan los trabajadores y no lo hicimos nosotros", señaló antes de ir más allá: "Nunca se va a volver al monumento tal como fue porque ya no existe" y de asegurar que los que critican el proyecto es porque "no quieren que sea una sala de exposición sino un monumento y ahí no estamos de acuerdo.

El plan del ayuntamiento, con un presupuesto de 2,55 millones de euros, permitirá, aseguran recuperar la puerta original (la ubicada en la calle Don Jaime) y 'desnudará' el interior para "resaltar el valor arquitectónico y patrimonial del inmueble".

Para empezar, se creará una falsa solera bajo el suelo en la que se ubicarán todas las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, mientras que en las cuatro esquinas del edificio se instalarán cuatro cajas exentas (sin tocar las columnas) que 'esconderán' toda la maquinaria, el cableado y "los usos internos organizativos" con el obejtivo de dejar totalmente diáfano el interior.

Los trabajos, que se prevén comenzar en el primer trimestre de 2026, obligarán a cerrar la Lonja durante al menos siete meses, así que a lo largo del próximo año el edificio no podrá acoger exposiciones.