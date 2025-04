El Auditorio de Zaragoza celebra su 30 aniversario puesto en pie a Miguel Ángel Tapia

No estaba previsto, o mejor dicho, el protagonista no lo sabía, pero todo parecía encaminado al final que tuvo la gala de premios del 30 aniversario del Auditorio de Zaragoza. La mayoría de los premiados en la noche de celebración, conducida por Miriam Sánchez y Martín Llade, de uno de los espacios culturales de referencia de la capital aragonesa resaltaron la figura de Miguel Ángel Tapia (único director de la historia del espacio) y alabaron que sin su presencia el Auditorio no sería lo que es ahora, «un referente en Europa por su acústica y su programación». Pero cuando parecía que la sorpresas (y de alto nivel) ya habían concluido, la alcaldesa Natalia Chueca se sacó una última, un homenaje a un sorprendido Miguel Ángel Tapia, que puso en pie al público de la sala Mozart del Auditorio con un largo aplauso, antes de que el director artístico recibiera la batuta de oro. «Le estáis haciendo un pequeño gran homenaje a un hombre de la casa que ha creído en la función pública», señaló Tapia, que, cercano a su jubilación, expresó un deseo: «Que el Auditorio no sea un referente por mí sino por el futuro y yo estaré para ayudar desde la sombra».

Antes, es cierto, el público ya se había levantado cuando Joan Manuel Serrat, tras recibir su batuta (objeto que se le otorgó a cada uno de los premiados) rompió su silencio musical (está retirado de los escenarios) para interpretar 'Aquellas pequeñas cosas', precisamente con Miguel Ángel Tapia al piano. No fue el único toque musical de la noche ya que Nacho del Río y Beatriz Bernad, también premiados ya habían mostrado sus portentosas voces con la interpretación jotera de 'Pulida Magallonera' y 'S’ha feito de nuey'. Y, por supuesto, la gala estuvo atravesada totalmente por la música de Pilar Almalé y comenzó y finalizó con la actuación del coro juvenil de Amici Musicae con los temas 'Ubi Caritas' y 'Over the rainbow', de Harold Arlen.

El resto de galardonados

Pero Miguel Ángel Tapia no fue el único nombre propio que destacaron los premiados (a los ya señalados hay que añadir a la Fundación Ibercaja, Industrias Químicas del Ebro, RNE Radio Clásica, Alfonso Aijón, Jorge Gay, Montserrat Caballé, Ara Mailikian y Lang Lang, estos dos últimos ausentes de la gala) y fue el de otro galardonado a título póstumo, el arquitecto del Auditorio de Zaragoza, José Manuel Pérez Latorre del que todos también quisieron acordarse en un día tan especial.

Joan Manuel Serrat, por su parte, recordó que han sido «muchos años de acudir a la cita con la sala Mozart en este Auditorio magnífico» y quiso resaltar el trabajo de la «gente que ha estado mostrando la necesidad de que Zaragoza tenga un espacio así».

"Que la música no deje de sonar nunca"

Tras entregar los reconocimientos, la alcaldesa ha descrito la relevancia como emblema cultural de la ciudad del Auditorio, por donde «casi medio millón de personas pasan anualmente para asistir a conciertos o eventos. Celebramos el trayecto que lo ha traído hasta aquí, pero también miramos a un futuro que debe sustentarse en lo que nos ha hecho llegar a lo más alto. Nuestros retos se resumen en el mantenimiento de los estándares de calidad y la excelencia de nuestra programación, debemos consolidar la fidelidad de nuestro público y llegar a los jóvenes, para que integren los espectáculos y conciertos del Auditorio en sus agendas culturales». «Que la música no deje de sonar nunc en el Auditorio de Zaragoza», concluyó.