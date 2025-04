Marta Soto (actúa en el Rock & Blues): "Es un momento raro, ha cambiado el valor que le damos a la música"

Marta Soto apenas tiene 28 años pero ya se ha hecho un hueco en el mundo de la música con su apuesta por la combinación de la música de raíz con el folk sin renunciar a sus orígenes andaluces. Todo bajo una premisa muy clara, «ir pasito a pasito. La velocidad a la que todo va ahora mismo requiere un poquito de pararse a respirar y a y a valorar un poco más el momento presente», asegura la artista. De ahí, que la gira que este viernes (21.00 horas) recala en el Rock & Blues Café tenga el título de 'Paso a paso'. «Evoca de alguna forma que vamos pasito a pasito en la música, dando pequeños pasos, pero firmes. Creo que ahora me encuentro en un momento muy equilibrado, muy bonito de mi vida y estoy componiendo las canciones desde ahí», asegura.

La carrera de Marta Soto, que acaba de actuar por primera vez en Buenos Aires, se va consolidando, aunque no esté siendo tarea sencilla: «La verdad es que es un momento un poco raro para la música, ¿no? Creo que la forma de consumir la música ha cambiado mucho, incluso el valor que se le da a la misma. Estamos en un momento un poco complicado, pero creo que al final alguien escuche una canción que he escrito desde casa y le dé un sentido y se la lleve a a su vida, es el papel que me gustaría tener en la música».

Y siempre, explica con rotundidad, desde la emoción: «Si no la hay no te sale ni una buena canción, ni un buen guiso, ni cualquier cosa que te propongas. Algo que no te lo dice el corazón al final creo que no acaba traspasando nada».

"Solo importan las canciones"

Por eso, tiene claro Marta Soto lo que le diría a esa artista que era ella cuando empezaba en esto de la canción: «Le diría que no pierda la ilusión, que los números son simplemente números, tanto económica como profesionalmente, y que lo único que importa son las canciones, ese tiene que ser el porqué de esta profesión».

Este viernes, sus fans tienen una cita con ella en la sala Rock & Blues de la capital aragonesa, ¿qué se podrán encontrar durante el concierto?:«Tengo muchas ganas por dos cosas, porque es la primera vez que voy a estar en Zaragoza con toda la banda y eso me hace mucha ilusión, la verdad. Y también porque estoy aprovechando para estrenar nuevas canciones que aún no has visto la luz. En este concierto van a encontrar un nuevo formato que hasta ahora no hemos podido enseñar. Y eso creo que siempre le gusta al público».

Todo con un objetivo concreto: «Por encima de todo te diría que me gustaría que se olvidaran un ratito de lo de fuera. Que si el concierto dura una hora y media, pues que esa hora y media o al menos media hora del concierto puedan relajarse y de alguna forma olvidarse de los problemas de fuera. Con eso me daría yo por satisfecha», reflexiona en voz alta.

Aunque todavía está inmersa en esta gira, Paso a paso, que está dando sus últimos coletazos, la andaluza ya piensa en el futuro:_«Vendrá un disco que saldrá a principios de 2026, que estamos trabajando para poder sacarlo en formato vinilo lo cual a mí me hace mucha ilusión», afirma antes de desvelar que está introduciéndose en otros aspectos: «Estoy muy emocionada porque es la primera vez que estoy trabajando las canciones también desde la parte de producción. Estoy muy contenta porque creo que son canciones que reflejan mucho el momento en el que estoy ahora mismo, que tienen una sonoridad diferente y que mantienen también mucho la esencia de donde yo vengo, de Huelva», concluye.