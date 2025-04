Bunbury sobre su nuevo trabajo, 'Cuentas pendientes': "Este no es un disco de rock"

El aragonés Enrique Bunbury ha publicado este viernes su nuevo disco, 'Cuentas pendientes', el decimotercero de su carrera. Después de los cuatro adelantos, 'Para llegar hasta aquí' y Las chingadas ganas de llorar', 'Te puedes a todo acostumbrar' y 'Serpiente', ya se puede escuchar completo este 'Cuentas pendientes'; un álbum donde el artista explora sonidos hispanos y latinoamericanos con un enfoque más cálido y acústico. Este álbum marca un punto de inflexión en su trayectoria, reafirmando su talento para evolucionar sin renunciar a su identidad artística.

"Cuando me preguntan qué lugar ocupa este nuevo álbum en mi discografía, en mi cabeza se produce un corto circuito. Es un puzle difícil de resolver todavía, porque espero que me queden todavía piezas que acaben de aclarar la imagen final", asegura el músico, que dice más: "Con este nuevo álbum, me he esforzado por revisitar las técnicas de grabación más austeras y aprovechar el valor del instrumento y el intérprete".

"No es un disco de rock"

Y es que, según resalta el propio Bunbury en sus reflexiones en voz alta, "En 'Cuentas pendientes', a diferencia de mis últimos siete u ocho discos, la mirada se vuelca hacia la música hispana y latinoamericana, eligiendo como instrumentación básica el piano, la guitarra española, el contrabajo y la percusión. No es un disco de rock, no hay electrónica".

Con respecto a las canciones, Bunbury asegura que "los textos del álbum se debaten entre lo popular y lo literario, buscando un equilibrio complicado que espero haber encontrado. ¿Y cuáles son mis dudas? Cuando uno se acerca de forma tan purista a géneros que tantos maestros dominaron antes, uno se pregunta si realmente queda algo que se pueda aportar a la tradición. Espero que mi personalidad como autor e intérprete se entrevea lo suficiente para que, aunque sea un disco con vocación hispana y latina, sea, claramente, un disco de Bunbury".