Lagata acoge una muestra de pintura sobre paisajes rurales con obras creadas en el confinamiento

La exposición 'Creatividad en confinamiento', integrada por 20 obras (óleo sobre lienzo y acuarela) de Juan Teodoro Molina inspiradas "en entornos rurales, paisajes pirenaicos, escenas de la naturaleza y bucólicos paseos", abrirá el próximo domingo, 4 de mayo, en el municipio zaragozano de Lagata, donde se exhibirá durante tres semanas.

Así las ha definido su autor, quien ha informado este viernes, en rueda de prensa, de los detalles de la muestra, que se ubicará en el Centro de Interpretación 'El baúl de Lagata', acompañado del diputado de la Diputación de Zaragoza Miguel Sanz; y el alcalde de Lagata, Javier Lázaro.

Las obras están inspiradas en paisajes rurales, la serenidad de los Pirineos y la naturaleza como refugio. A través de estas pinturas, su autor, Juan Teodoro Molina, propone un viaje instrospectivo a través del color, la luz y al perspectiva, con obras en las que "mi intención es invitar al espectador a que penetre dentro, que se introduzca en la obra e incluso llegue a sentirse protagonista dentro de ella".

'Creatividad en confinamiento' forma parte de las actividades que ha organizado el Ayuntamiento de Lagata en el marco de la 'Primavera Cultural'. Miguel Sanz ha señalado al alcalde de esta localidad de la Comarca Campo de Belchite como "faro" de iniciativas culturales, así como "ejemplo" de cómo cohesionar un pueblo pequeño con la cultura.

Por su parte, el alcalde ha remarcado la importancia de realizar este trabajo pictórico "en tiempos de pandemia", agregando que "no es fácil tener creatividad en momento tan convulsos" como fueron los de la crisis sanitaria de 2020.

Calma y relajación

"He buscado transmitir en estas obras sensación de calma, relajación e integración con el entorno, preservando su encanto atemporal", ha comentado Juan Teodoro Molina, quien ha aclarado que "prácticamente todas" las pinturas fueron creadas durante el confinamiento, en "un periodo de análisis y conexión con lo esencial".

El pintor ha reconocido su gusto por el medio rural y los Pirineos, no obstante, "no siempre estoy centrado en este tipo de cuadros o pintura". Sin embargo, en la pandemia "me apetecía hacer este tipo de obra, meterme en la naturaleza, sentirme un poco más liberado de esa presión, de ese confinamiento que teníamos".

En cuanto a las dimensiones, ha precisado que las de pequeño formato son acuarelas, mientras que para las de mayor tamaño ha empleado la técnica del óleo sobre lienzo. Su influencia se halla en las corrientes del realismo y el impresionismo.

En Lagata será la primera vez que esta veintena de obras se exponga al público y aunque todavía ninguna otra localidad o institución las haya solicitado para mostrarlas, Juan Teodoro Molina se ha mostrado "abierto a todas las sugerencias".