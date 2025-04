Las 'Turbulencias' de Javier Losilla: Cada cierto tiempo conviene hacer un ajuste de cuentas con la Historia

Solo hay un detalle que no me gusta de 'El legado de la esclavitud. Cómo recuerda Estados Unidos su pasado más cruel' (Capitán Swing), del poeta y académico Clint Smith: el título en español. Entiendo que un enunciado tipo 'Cómo se transmite la palabra. Un ajuste de cuentas con la Historia de la esclavitud a través de América' (así se llama en inglés) tal vez asuste en las librerías, pero 'El legado de la esclavitud' es equívoco, y el original, esclarecedor. Mas, pelillos a la mar, pues estamos ante un trabajo tan demoledor como brillante. Smith, recorriendo antiguas plantaciones, cárceles, monumentos, cementerios y ciudades, desmonta el mito de que la Guerra de Secesión americana no fue porque los estados del sur quisieran mantener la esclavitud; es más: demuestra como los estados del norte, teóricamente antiesclavistas, se beneficiaron económicamente a través de los propietarios de las plantaciones del sur. Y más: «Hacia mediados del siglo XVIII, una de cada cinco personas residentes en Nueva York estaba esclavizada», escribe. Smith no deja pasar ni una: su monumental documentación permite comprobar cómo el banco más grande del país, JP Morgan Chase, «fue el que mantuvo un vínculo más íntimo con el negocio esclavista», y que presidentes como Jefferson y Lincoln, pese a sus declaraciones y acciones no fueron indulgentes con la esclavitutud. Clint investiga y conversa con gentes de variada ideología y condición, pues lo que busca no es solo esclarecer la Historia (ajustar cuentas con ella); también intenta que la realidad histórica cale en los ciudadanos por encima de los mitos. El viaje de Smith, visitando los grandes lugares de la vergüenza, es una espléndida exploración de un pasado ignominioso que llega hasta un presente todavía refractario a la verdad, que aún sufre las consecuencias de la esclavitud. La traducción de libro es de Julia Gómez Saéz.

'Melodías del alma -en cuatro estaciones- Un paseo por las emociones de la mano de grandes compositores' (Libros del Kultrum) es un texto sobre música, pero también de filosofía, de crítica cultural, de literatura, de Historia. Aina Vega i Rofes, su autora, revisa toda una paleta de sentimientos y estados de ánimo y los asocia a la música desarrollándolos al compás de las cuatro estaciones del año. Un ejemplo: el otoño se explica a través de la serenidad, la melancolía, la cobardía, la preocupación, la añoranza... Y si tomamos el primero de esos estados de ánimo (serenidad), Aina le pone la banda sonora de 'Concierto para clarinete en la mayor, K. 622, adagio', con su QR incluido, además de una discografía recomendada. Así, a cada sentimiento desplegado en cada una de las estaciones le corresponde una música que trata de las emociones, pero viene envuelta en una singular erudición procedente de diferentes campos del saber (Nietzsche y el deseo; Shakespeare sobre la cobardía. ..) Un glosario de términos musicales y una bibliografía completan este volumen esclarecedor, atractivo y sorprendente, traducido del catalán por Maria Rosich. Si tiene remordimientos, por ejemplo, escuche el 'Macbeth' de Verdi. A ver.

'Disclaimer', de Cuarón

Creada por el mexicano y premiadísimo director Alfonso Cuarón, 'Disclaimer' (Movistar Plus) es una serie resuelta en siete capítulos, interpretada en los papeles principales por una espléndida Cate Blanchett y un casi irreconocible Kevin Kline. No les contaré el argumento; solo les diré que unas fotografías observadas desconociendo el contexto en el que se realizaron, desatan una tremenda tormenta afectiva. La serie es el espejo en que puede mirarse la sociedad actual, repleta de informaciones falsas, fotografías y vídeos fragmentados, decisiones erróneas por falta de comprobación de los datos, etcétera. Cuarón retrata el convulso siglo XXI con un lenguaje televisivo sin aspavientos, pero eficaz. Véanla y comprueben si en alguna ocasión les ha ocurrido algo parecido a esa historia.

Viktoria Dalborg, directora del circo sueco Kompani Giraff, le pidió a Zach Condon, líder del grupo Beirut, una música para su nuevo espectáculo, inspirado en 'An Inventory of Losses', una novela de la escritora alemana Judith Schalansky. La respuesta de Condon se ha recogido en el disco 'A Study of Losses' (Pompeii Records / Pop Stock!), séptimo de la banda, una grabación de 17 piezas, algunas de ellas instrumentales. Sí, son muchas canciones, pero hablamos de un álbum para saborear, no para engullir a toda prisa. Y sí, en él se reconocen todos los hallazgos de Beirut, tratados aquí delicadamente, con vientos fronterizos que pespuntean las melodías y voces sensacionales.

Mumford & Sons y Jupiter & Okwess

De vuelta a los orígenes puede calificarse el nuevo y quinto álbum del siempre atractivo combo Mumford & Sons (ahora convertido en trío). Registrado en Devon, pero también en Nashville y Georgia, y producido por Dave Cibb, 'Rushmere' (Universal) es el primer disco que publica el grupo desde 2018. Sin aditamentos , al contrario de lo ofrecido en Delta, su última entrega, Mumford & Sons se agarra a su propia tradición folclórica, ese espacio personal de nuevos caminos para el bluegrass. En 'Blood On The Page', una de las canciones, Marcus Mumford lo deja claro: «A veces todos necesitamos un poco de quietud en el caos». Pues eso.

Y cerramos con Ekoya (Airfono), lo más reciente de Jupiter & Okwess. Jupiter, veterano agitador musical de las calles de Kinshasa (Congo), dio el salto internacional a raíz del apoyo recibido por Damond Albarn (Blur). Grabado en México, en 'Ekoya' ha metido mano en la producción Camilo Lara, del IMS. La rapera Mare Advertencia, Flavia Coello y Soyi Nsele ponen voces. En 'Congo Blinders', las guitarras soukous se enredan con la tralla del rock setentero, y en 'Le bons comptes', suena una órgano muy sesentero. Son detalles en un disco en el que también hay ritmos como el bikutsi camerunés. Jupiter, siempre en órbita.