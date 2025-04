Guardando las distancias: Los artistas locales y su rebeldía contra las migas

Cuidar a los artistas locales es una urgencia para Aragón. No es el inicio más habitual de un artículo largo pero es necesario llamar la atención desde el principio sobre esta idea.

Aragón, con su vasta riqueza cultural y su historia de rebeldía creativa, siempre ha sido tierra de artistas. Desde Goya hasta Bunbury, pasando por el propio José Antonio Labordeta, Jorge Gay, José Manuel Broto o Amaral, el talento nacido en esta comunidad ha dejado huella tanto dentro como fuera de sus fronteras. Sin embargo, más allá de las figuras consagradas, existe una cantera de creadores locales que lucha a diario por sobrevivir en un ecosistema que no siempre les ofrece el apoyo que merecen. Cuidar a los artistas locales no es solo una cuestión de justicia: es una necesidad estratégica para preservar la vitalidad cultural y construir un Aragón más libre, diverso y creativo.

Los artistas aragoneses, ya sé que no es una novedad, se enfrentan a un entorno precario. Las ayudas públicas no llegan a donde deberían si queremos sustentar un crecimiento cultural. A eso hay que añadir que en el terreno privado, la siempre eterna crisis económica ha erosionado aún más el mercado para la cultura de proximidad. Muchos artistas no pueden vivir de su arte y se ven obligados a compaginar su vocación con otros trabajos, dejando en el camino proyectos que enriquecerían nuestra vida común.

Un valor a celebrar

Frecuentemente se apela a lo local como un valor a celebrar, pero esta retórica vacía choca con la realidad de los artistas. Se les convoca para «poner color» en eventos institucionales, para rellenar programaciones o para lucir como reclamo turístico, pero raramente se apuesta por ellos de manera estructural: con inversión a largo plazo, contratos dignos o estrategias de internacionalización. Lo local, en lugar de ser un motor, se convierte en demasiadas ocasiones en una etiqueta a la que todos apelan, pero que solo ellos saben lo que pesa.

Invertir en los artistas locales no es un acto de caridad: es una apuesta inteligente por el desarrollo social y económico. La cultura genera empleo, turismo de calidad y sentimiento de pertenencia. Un Aragón que apoya a sus creadores es un territorio más atractivo, más innovador y más capaz de enfrentarse a los desafíos del futuro. Además, los artistas locales son quienes mejor entienden, interpretan y transforman las tensiones, sueños y contradicciones de su propia tierra. No darles lo que se merecen es condenarse a una cultura estéril, impostada y más desconectada de la vida real que se vive en nuestro entorno cercano.

Centralidad de los creadores

El primer paso es reconocer públicamente la centralidad de los creadores en el ecosistema cultural aragonés, no solo en palabras, sino en políticas efectivas: mayor dotación económica para proyectos artísticos, líneas de apoyo estables, fomento del tejido asociativo, acceso asequible a espacios de trabajo y exhibición, programas de residencia y becas de movilidad.

Por parte de la ciudadanía, es fundamental apoyar las propuestas locales: asistir a exposiciones, conciertos y representaciones, comprar arte aragonés, compartir y difundir el trabajo de los creadores de aquí. El arte no puede sobrevivir solo del reconocimiento institucional; necesita una comunidad viva que lo respalde y lo sostenga.

El talento existe. La creatividad, también. Lo que falta muchas veces es el compromiso real, sostenido y valiente para proteger y fomentar ese caudal artístico. Si Aragón quiere ser más que un nombre en los mapas o un recuerdo en los libros de historia, debe empezar por cuidar a quienes, día tras día, imaginan, crean y reinventan sus horizontes. Los artistas locales no son un adorno, ni un lujo prescindible.