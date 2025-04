El Saraqusta Film Festival explora el cine estonio y chileno

La sombra del Imperio Ruso está presente en 'Vari', el largometraje a concurso que cerrará este lunes en el cine Cervantes (la actriz Ruth Gabriel ejercerá de anfitriona y será la encargada de presentarlo) una nueva jornada del Saraqusta Film Festival. Jaak Kilmi dirige esta película estonia que cuenta la historia de Juhan Liiv, un poeta y detective que padece las primeras fases de la esquizofrenia y resuelve truculentos casos de asesinato en la Estonia de la década de 1890.

Kilmi se ha desplazado hasta Zaragoza para presentar la cinta: «La película combina realidad y ficción. Liiv es un poeta muy querido en Estonia, que tenía esquizofrenia, y he centrado la historia en un periodo de siete años en los que vivió una fase aguda y no se supo nada de él, lo que me ha permitido imaginármelo resolviendo crímenes de manera poética», ha explicado.

El documental 'El recuerdo'

En la rueda de prensa matinal tradicional del festival ha estado acompañado por el chileno Cristóbal Vargas, director del documental a concurso 'El recuerdo', que se ha proyectado por la tarde. La producción, de carácter experimental, está basada en una profunda investigación sobre las repeticiones en el árbol transgeneracional de Chile a lo largo de la historia.

Vargas ha desvelado que su obra parte de que la idea de que la historia mundial es típica y en todos los lugares se producen situaciones similares: «Cuando uno personalmente se enfrenta a su historia a través de una terapia, existen varias fases. Pero, ¿cómo reaccionaría un país entero a una terapia neuroemocional sobre la historia de esa nación en la que hubiera semejanza, separación o confrontación? Porque cuando uno se enfrenta a la historia, tiende a la polarización, y el documental es una reflexión acerca de que la historia no es lineal, se aborda desde diferentes caras y estamos abocados a que no haya solo una verdad».

Una mirada a la magia

La directora zaragozana Isabel Aparicio también ha asistido a la rueda de prensa para presentar el documental 'Tamarite mágicoh!' junto a su productor, Jorge Aparicio. El audiovisual aragonés rescata y visibiliza la olvidada figura de José Florences Gili, nacido en Tamarite de Litera en 1872 y considerado el primer mago aragonés que alcanzó fama mundial, y se pudo ver en el Museo del Teatro de Caesaraugusta.

«Aragón es tierra de magos y Florences Gili fue un referente internacional que no ha sido reconocido fuera de su sector. Su juego más importante nadie es capaz de reproducirlo a día de hoy», ha subrayado Jorge Aparicio. Su hermana, Isabel Aparicio, ha añadido que por ese motivo se lanzaron a realizar el documental: «La idea original era hablar de él, pero poco a poco fuimos conectando personas, historias… y no pudimos rechazar la oportunidad casi mágica que nos daba la vida para desarrollarlo como finalmente ha quedado».

La jornada matinal la ha completado en el museo una mesa redonda sobre los entresijos del documental inaugural de la quinta edición de Saraqusta Film Festival, 'Roque Joaquín de Alcubierre. Descubriendo Pompeya y Herculano', de la mano de la directora del audiovisual, Silvia Pradas, el productor Javier Llovería y el arqueólogo Antonio Mostalac.