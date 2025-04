Los Violadores del Verso bendicen su nueva tienda: "Todo ha cambiado en el rap, pero aquí seguimos"

Lo tienen claro y lanzan un reto, coger un vinilo con los ojos cerrados y seguro que es un disco «que está muy guapo» porque entrar en la tienda Rapsolo es «contar con un sello de garantía». Un filtro que viene avalado por los Violadores del Verso y «José Ramón (Cráneo en su nombre rapero y responsable dela tienda), que es un melómano y selecciona muy bien lo que entra en esta tienda». Kase.O, Sho-Hai, Lírico y RdeRumba han inaugurado este martes oficialmente (lleva abierta desde el pasado 7 de abril) su nuevo templo, la tienda Rapsolo, que con nuevo nombre (antes era Comun20) ha renacido en la calle Manifestación de Zaragoza.

Los Violaldores del Verso inauguran su nueva tienda / Rubén Ruiz

«Estamos muy ilusionados con la nueva tienda, llevábamos casi 20 años en la zona de Bretón y ya teníamos en mente ir a un sitio más céntrico», explica RdeRumba al que secunda Lírico: «Aquí tenemos merchandising del grupo, vinilos de música negra, jazz, punk, soul, hip hop... y accesorios, libros... Es como Comun20, pero mejor».

Entra en la tienda una pareja de turistas que se sorprenden de ver a los cuatro Violadores del Verso y entablan conversación con Kase.O. Al mismo tiempo, RdeRumba está ojo avizor a ver qué vinilos elige la gente y se sorprende (y aplaude) la elección de un señor de avanzada edad.

La irrupción con 'Genios'

Es un día de celebración en Rapsolo y los cuatro Violadores del Verso recuerdan aquel primer disco, 'Genios', del que hace un año se cumplieron 25 años: «Es de los mejores recuerdos de nuestra carrera, porque es fue la primera vez que fuimos a Nueva York todos juntos. Alquilamos un loft y estuvimos toda la pandilla, no solo el grupo de música, sino todo el que se quiso apuntar. Imagínate, 12 o 13 garrulos por ahí sueltos en Nueva York, fue inolvidable. Conocimos a Jeru The Demaja y estuvimos en los estudios donde grababan todos nuestros ídolos», señala Kase.O, que entra de lleno en el sonido: «Se hizo todo en analógico y eso le da un sonido muy especial. Fue un gran disco que nos dio muchas alegrías». Fue la punta de lanza de lo que vendría después, una carrera fulgurante de cuatro raperos aragoneses en un momento en el que el género no es lo que era ahora: «Ahora se consienten muchas cosas en el rap y en los sucedáneos. Pero entonces no era así la cosa, cuanto más hardcore, mejor. Ahora es al revés, cuanto más comercial mejor. Los cánones han cambiado ya en todo el mundo. Nosotros hemos vivido todas las épocas y, oye, ahí seguimos», explican con orgullo.

«Hace tiempo que he pasado la barrera que me ponía yo cuando era joven... Entonces recuerdo que decía, sería la hostia seguir haciendo rap con 40 años. Y ya lo he pasado con creces», señala RdeRumba.

La nueva tienda (el estudio y el local de ensayo siguen en la anterior ubicación) ha levantado la expectación de la gente: «Me emociona verles mirar los vinilos y elegirlos en los tiempos que vivimos», afirma Kase.O y los cuatro cierran con una esperanza para sus fans: «Siempre nos vemos y seguro que canciones salen. Ya hicimos para el disco de Sho-Hai una canción como Violadores, así que, ¿por qué no va a haber más?"