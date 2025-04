Bunbury se cita con sus fans en Madrid: "Con Héroes del Silencio llegamos a tocar en lugares terribles en EEUU"

Enrique Bunbury está en pleno proceso de promoción de su nuevo disco 'Cuentas pendientes', publicado el pasado 25 de abril, y este miércoles ha protagonizado un encuentro con sus seguidores más fieles en la sala madrileña Galileo Galilei. El cantante zaragozano ha hablado sobre todo de su nuevo álbum, pero ha tratado otros muchos temas durante la conversación que ha mantenido con el periodista cultural Fernando Navarro. Incluso de su época con Héroes del Silencio.

De hecho, uno de los pasajes más curiosos que ha recordado el aragonés ha sido el salto al otro lado del charco que el mítico grupo zaragozano llegó a dar en su época de mayor éxito. Un desembarco que como ha reconocido el propio Bunbury no fue del todo fácil y agradable. «Con Héroes recuerdo haber tocado en lugares terribles cuando empezábamos a girar por Estados Unidos. Eran pequeños clubes en los suburbios de ciudades como Chicago, Nueva York o Los Ángeles y ahí pisé los peores escenarios de mi vida, incluyendo batallas campales en la que ves el peligro muy de cerca», ha explicado el zaragozano, que en una reciente entrevista con un medio colombiano también habló sobre Héroes del Silencio.

Preguntado por si se podía soñar con un futuro regreso al estilo del realizado en 2007, Bunbury volvió a hacer gala de esa ambigüedad calculada: «Lo que yo siento es que los sueños ajenos no son cosa mía, entonces, yo te voy a permitir soñar lo que quieras. Lo que pase en el futuro, yo no lo sé leer».

El cantante también ha hablado este miércoles de los momentos más difíciles a lo largo de su carrera, como la propia ruptura con Héroes o su más reciente problema con el humo de los conciertos, que casi le obliga a bajarse de los escenarios a principios de 2022. Sobre este asunto, Bunbury ha reconocido la alegría que sintió cuando volvió a actuar a finales de 2023 en Buenos Aires tras su parón. «Ese concierto fue un momento tenso porque no sabía cómo iba a responder yo, pero al mismo tiempo fue muy emocionante comprobar que podría volver a girar».

'Cuentas pendientes'

Con respecto a su nuevo disco, el aragonés ha indicado que es un trabajo que «mira en diversas direcciones» a diferencia de otros con un «hilo conductor» claro como por ejemplo 'Greta Garbo'. «En este álbum hay canciones autobiográficas pero otras que nada tienen que ver conmigo como por ejemplo 'Loco', que habla de los 'homeless' de Los Ángeles y cuya letra es de Pedro Guerra», ha explicado Bunbury, que en una reciente entrevista ya abordó el giro latino de su último elepé: «En 'Cuentas pendientes', a diferencia de mis últimos siete u ocho discos, la mirada se vuelca hacia la música hispana y latinoamericana. No es un disco de rock, no hay electrónica».

En su encuentro de este miércoles con los fans, que también han podido realizarle preguntas, el zaragozano ha tenido tiempo hasta de hablar de esos artistas que con el paso del tiempo generan cierto arrepentimiento: «A todos nos ha pasado. Yo tuve una época de niño en que me encantaba Boney M. Ahora no me parece tan vergonzante, pero cuando empecé a tener mis primeros grupos me parecía algo no digno por decirlo de alguna manera».