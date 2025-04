La épica de 'Gladiator': al aire libre en Zaragoza

La Plaza del Pilar se ha transformado en un gran coliseo romano durante unas dos horas y media. El Saraqusta Film Festival ha alcanzado su punto álgido en la tarde de este miércoles con la actividad que ha suscitado el mayor interés entre los cinéfilos zaragozanos. Pasadas las 18.00 horas, unas 150 personas han podido disfrutar de forma gratuita de una sesión de cine al aire libre con la proyección de 'Gladiator'.

El ligero cierzo que se ha levantado en la tarde de este miércoles en la capital aragonesa no ha provocado el arrepentimiento de las decenas de personas que habían reservado una localidad para visionar este clásico. De hecho, han sido varios los que minutos antes de que diera comienzo la película ya estaban haciendo fila para acceder a sus asientos. "Quería llegar con tiempo para poder estar en las primeras filas porque no sabía que tal se iba a ver", señalaba un hombre precavido. Lo cierto es que la visibilidad era de lo más aceptable desde cualquier localización y todos los asistentes han podido disfrutar de la atmósfera romana del audiovisual.

La organización del Saraqusta Film Festival quiso incluir esta novedosa actividad y ha gozado de éxito al agotarse las 200 entradas disponibles, si bien la gratuidad del acto ha hecho que algunos espectadores que habían reservado su asiento no hayan aparecido por la Plaza del Pilar. "Creo que la idea de ver una película al aire libre y sin tener que pagar está bien porque acerca la cultura a los ciudadanos", consideraba una espectadora acompañada de su familia.

"Cuando vimos la convocatoria, nos inscribimos al momento. Nos pareció un plan diferente que podía estar muy entretenido. Además, la elección de la película es muy acertada", comentaba una pareja joven ya sentada en sus asientos. Y es que la película dirigida por Ridley Scott, que celebra este año su 25 aniversario, se convirtió en el año 2000 en un clásico instantáneo y revitalizó un género, el 'peplum', que llevaba varias décadas en horas bajas.

La actividad estaba enmarcada dentro del Saraqusta Film Festival. / Rubén Ruiz

Una historia vibrante

Protagonizada por Russell Crowe, el actor australiano da vida al general hispanorromano Máximo Décimo Meridio, al que el anciano emperador Marco Aurelio quiere transferir su poder. Sin embargo, su hijo Cómodo no aceptará su decisión e intentará asesinar a Máximo, comenzando su vida como el gladiador que da título al film. "Es mi película favorita. La he visto un montón de veces y siempre acabo emocionada. Seguro que hoy me pasa igual", declaraba una señora que ha acudido a la proyección junto a su marido.

El Saraqusta Film Festival se encuentra en la recta final. La quinta edición del certamen, que se viene celebrando en la capital aragonesa desde el pasado fin de semana, concluirá con la entrega de premios este mismo viernes. En total, cinco largometrajes y cinco documentales competirán por alzarse con los siete premios del certamen en la gala de clausura que tendrá lugar en el Patio de la Infanta a partir de las 19.00 horas.