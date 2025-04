The Georgia Thunderbolts, Calequi y Las Panteras, Yoly Saa y Les Testarudes encabezan el mes de mayo en Rock & Blues

La sala Rock & Blues continúa siendo una de las más prolíficas de Zaragoza en cuanto a programación musical se refiere. En mayo, su cartel incluye más de una veintena de propuestas que abarcan géneros como el rock, el soul, el jazz o las músicas de raíz. Entre las actuaciones más destacadas del mes se encuentran The Georgia Thunderbolts, Calequi y Las Panteras, Yoly Saa y Les Testarudes.

Este jueves, a las 21.00 horas, actuará Angela Hoodoo, como parte del ciclo Divas. La artista granadina vuelve a Rock & Blues para presentar su segundo disco, 'Outlaw Girls'. Con influencias del outlaw country, el rhythm & blues y el western swing, su propuesta combina una voz desgarradora, letras afiladas y una banda que pisa fuerte. El viernes, también en el marco de Divas, y a las 21.00 horas, será el turno de Mississippi Queen & The Wet Dogs. Esta banda bilbaína apuesta por el rock & soul con un toque autobiográfico, que conecta con el público a través de una puesta en escena enérgica y cercana.

Este sábado a las 21.00 horas, llegará Amann & The Wayward Sons, gracias al ciclo Jazz & Más. Fundada por Pablo Amann, la banda se encuentra presentando su cuarto disco When The Day Goes Slow, un trabajo que mezcla blues rock moderno con soul y hard rock. El domingo a las 20.00 horas, como parte del ciclo Jazz & Más, el cuarteto del baterista uruguayo José San Martín tomará el escenario. Acompañado por músicos de primer nivel, presentará un repertorio donde el candombe, la samba y la chacarera se fusionan con estructuras del jazz contemporáneo.

El jueves 8 desde México aterriza Margaritas Podridas. Con un sonido punk y crudo, este trío ha compartido escenario con IDLES, Smashing Pumpkins o Melvins. El viernes 9 llega uno de los platos fuertes del mes: The Georgia Thunderbolts. Procedentes de Rome, Georgia, traen bajo el brazo 'Rise Above It All', un trabajo repleto de riffs abrasadores y espíritu sureño.

El sábado 10 el público podrá disfrutar de Eddy Smith & The 507 con su directo elegante y conmovedor. La banda británica mezcla blues, soul y country, liderada por la imponente voz de Eddy Smith y adornada con teclados góspel y armonías envolventes. El domingo 11 será el turno de The Tremendous Climatizer, como parte del ciclo Jazz & Más. Una formación experimental que explora el jazz a través del saxo, la batería y el contrabajo.

El martes 13 de mayo llega Musethica con un cuarteto de guitarras formado por músicos de Polonia, Croacia, Hungría y España. El miércoles 14 se celebra una edición más de Noche Flamenco. El poderío y embrujo de Andrea Blanco 'La Garlochi' moldeará sobre las tablas sensaciones, ritmos y movimientos que forman un espectáculo cautivador creado para disfrutar, sentir y asombrar.

El jueves 15 actuará Susan Santos en el marco del ciclo Divas. Guitarrista zurda, compositora y cantante, presentará su álbum 'Sonora'. Su blues rock directo y contundente le ha valido premios internacionales y elogios de leyendas como Billy Gibbons. El viernes 16 subirán al escenario Calequi y Las Panteras. El trío madrileño fusiona funk, ritmos latinos y armonías vocales en un espectáculo tan bailable como adictivo. Presentan su aclamado disco 'Mezcla Rica'.

El sábado 17 será el turno de Yoly Saa, como parte del ciclo Divas. La cantautora gallega trae a Zaragoza su nuevo trabajo, Mar de Ardora, en un formato trío íntimo y poderoso, que condensa emociones y paisajes sonoros nacidos entre Galicia y México. Ese mismo sábado 17 tendrá lugar el tributo Back to Amy, un repaso por la breve pero intensa trayectoria de Amy Winehouse, con sus temas más icónicos y algunas joyas menos conocidas. El domingo 18 actuará The Pink Gongs, en el marco de Jazz & Más, un grupo de modern blues en formato organ trio, con temas propios y reversiones.

El miércoles 21 Romboid Brut ofrecerá un espectáculo único de electrónica modular en vivo combinada con batería acústica. El jueves 22 JP Harris y John R. Miller se unen en un proyecto que recupera la tradición americana más profunda. Canciones de los Apalaches, banjos artesanales y violines para una noche de folk y country con alma.

El viernes 23 Lalo López Limited Orchestra presentará su nuevo EP L, un cóctel de funk, electrónica e indie con letras críticas y groove contagioso. El sábado 24 llegará JD McPherson, última cita del ciclo En Petit Comité. Tras siete años sin disco, presenta 'Nite Owls', un álbum que mezcla rock vintage, sonidos new wave y armonías retro en un show de alto voltaje.

El domingo 25 el proyecto Quiet desplegará una propuesta de jazz e improvisación europea con músicos de trayectoria internacional en el marco de Jazz & Más. El martes 27 vuelve la noche de micro abierto Con V de Voz. Los alumnos de esta escuela zaragozana mostrarán su talento con números de música, teatro y danza.

El jueves 29 Copacabana rendirá homenaje al indie pop nacional. Un repaso en directo por los grandes nombres del género con versiones vibrantes y mucho ritmo. El viernes 30 será el turno de Les Testarudes, última cita del ciclo Divas. Esta banda formada por nueve mujeres propone un potente directo de ska, reggae y rocksteady con una clara vocación de empoderamiento y visibilidad femenina en los escenarios. Finalmente, el sábado 31 cerrarán el mes Malaventura y Kinky Nylon. Dos bandas de rock zaragozano que comparten fuerza escénica, letras directas y una propuesta que combina el espíritu del rock americano con la actitud del punk más urbano.