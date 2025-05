Los bilbaínos Amann & The Wayward Sons, este sábado en el Rock&Blues de Zaragoza

Tras la exitosa gira de presentación de su cuarto álbum de estudio 'When The Day Goes Slow' por todo el territorio nacional e Inglaterra, la banda liderada por Pablo Amann continúa con su gira de conciertos en Zaragoza. Los bilbaínos han regresado al estudio de grabación para preparar nuevo material y acaban de lanzar 'Too Good to Be True', primer avance de su quinto álbum de estudio. Verá la luz a principios del 2026 con motivo del décimo aniversario de la banda.

Pero antes de eso, el grupo seguirá girando este año por toda España. Este sábado desembarca en la sala Rock&Blues de Zaragoza a las 21.00 horas y con entrada libre. La banda acaba de ampliar horizontes con una gira por Inglaterra, destacando la actuación en The Dublin Castle, así como citas tan reseñables como en el Azkena Rock.

Con 'When The Day Goes Slow', su último trabajo discográfico publicado hasta la fecha, la banda saca músculo con un registro más blues rock, con un sonido directo, sólido y potente en su nuevo formato a cuarteto, con Pablo Amann en la voz principal y guitarras, Israel Santamaría en los teclados, Jon Ander Madina en el bajo y los coros; y Txema Arana en la batería y coros.