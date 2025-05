Nastassja Kinski, en Zaragoza: "Nunca dije 'quiero ser actriz', pero la vida me ha llevado por este camino"

Rodolfo Sancho, Nadia de Santiago, Joaquim de Almeida, Alfonso Bassave, Salomé Jiménez, Fabio Testi, Isabel Ordaz... y desde este viernes Nastassja Kinski. La reputada actriz alemana, protagonista de cintas tan populares como 'Tess' o 'Paris, Texas', se sumará a dichos intérpretes galardonados en la gala de clausura del Saraqusta Film Festival, que se celebra este viernes en el Patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja.

El certamen ha querido reconocer la trayectoria profesional de Nastassja Kinski haciéndole entrega del premio Saraqusta 2025, un galardón que ya recibieron Ana Turpin y Juanjo Artero en la inauguración del festival. "Fue una grata sorpresa cuando me anunciaron que era la premiada. Desconocía el festival pero siempre es un orgullo ser reconocida por tu trabajo. Es un honor y una satisfacción recibir el premio Saraqusta y estoy muy agradecida a la ciudad de Zaragoza", ha expresado Kinski en declaraciones a este diario.

Ella es la primera actriz extranjera que recibe este galardón por parte del Festival de Cine Histórico de Zaragoza, pues los dos únicos intérpretes procedentes de más allá de nuestras fronteras que habían sido galardonados, Joaquim de Almeida y Fabio Testi, eran masculinos. "Eso me hace sentir todavía más orgullosa. Espero que otras actrices de fuera de España sean igualmente premiadas para que conozcan este gran festival y esta bonita ciudad", ha apuntado la artista alemana al enterarse de la noticia.

A pesar de ser hija de dos reconocidos actores (Klaus Kinski y su segunda esposa Ruth Brigitte Tocki), su carrera interpretativa comenzó de forma sorpresiva para ella. "Fue pura coincidencia. Yo estaba comprando discos de música en una tienda tranquilamente. Dio la casualidad de que allí estaba Lisa Kreuzer, una gran actriz alemana que en ese momento estaba casada con el director Wim Wenders. Se me acercó y me dijo si quería adentrarme en el mundo del cine", relata Kinski.

La artista alemana era menor de edad en ese momento, así que corrió a su casa para pedirle permiso a su madre. Aceptó el trabajo e interpretó su primer papel en la gran pantalla: la muda Mignon en la película 'La jugada en falso'. "A mí me encantaba hacer películas aunque no me veía dedicándome toda la vida a esta profesión. Nunca dije: 'quiero ser actriz', pero la vida me ha llevado por este camino", aclara Kinski. Curiosamente, con más de 60 películas rodadas en Europa y Estados Unidos, se ha terminado por convertir en una de las intérpretes más célebres del Hollywood de los 80.

'Tess' y 'París, Texas'

La gran oportunidad de Nastassja Kinski en la industria se la dio Roman Polański en ‘Tess’, una película ambientada en la Inglaterra de finales del siglo XIX donde Kinski da vida a una joven de una familia humilde que descubre que en realidad desciende de un ilustre clan. Su interpretación fue premiada con el Globo de Oro a la Mejor actriz revelación y con una candidatura al premio César a Mejor actriz de la Academia francesa de cine.

A raíz del éxito de 'Tess', Kinski conoció en el Festival Internacional de Cannes a Francis Ford Coppola, una de las figuras más destacadas de Hollywood. "Él acababa de estrenar 'Apocalypse Now' y me dijo que quería hacer una película más sencilla. Me propuso trabajar en 'One from the heart' y me empezaron a temblar las piernas", bromea con una amplia sonrisa en su rostro. De aquella obra guarda un gran recuerdo por "el gran ambiente que había en el rodaje" y porque significó cruzar el charco para actuar en Estados Unidos.

Kinski tuvo la oportunidad de repetir con Wenders para la película 'París, Texas' en 1984. Se trata de una de las películas más aclamadas por sus seguidores pues obtuvo el máximo galardón en el Festival de Cine de Cannes: la Palma de Oro de la sección oficial. La cinta se convirtió en un clásico del cine y elevó a Nastassja Kinski a la fama mundial. "El cine me ha permitido alcanzar cotas que jamás hubiera imaginado. He tenido la oportunidad de conocer a artistas que admira todo el mundo. A veces he sentido que estuviera 'en el país de las maravillas'", afirma la actriz.

Zaragoza y el Saraqusta Film Festival disfruta este viernes de la presencia de una de las actrices más famosas de Hollywood. "Como festival internacional tenemos la vocación de traer a Zaragoza profesionales del cine de otros rincones del planeta", explica José Ángel Delgado, director del festival.