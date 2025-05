¿Qué es lo más polémico de la intervención proyectada en la Lonja?

El proyecto de reforma de la Lonja de Zaragoza que, presentado en sociedad por la propia alcaldesa, Natalia Chueca, tiene previsto acometer una serie de intervenciones en el espacio con un coste de 2,55 millones de euros durante 2026, se ha encontrado una fuerte oposición entre diferentes sectores de la ciudad, encabezados por Gozarte y la catedrática de la Universidad de Zaragoza, Carmen Gómez Urdáñez; con el apoyo de otras asociaciones como Apudepa. De hecho, para este sábado hay convocado un abrazo ciudadanocontra este proyecto a partir de las 18.00 horas y todo indica que, una vez que ya está en exposición pública la propuesta del consistorio, recibirá un aluvión de alegaciones.

¿Dónde está el origen de la polémica? Si bien ambas posturas aseguran, a priori, defender que se pueda contemplar la monumentalidad de la Lonja en todo su esplendor, lo cierto es que el desencuentro está en la misma concepción del espacio. El consistorio defiende que se mantenga como sala de exposiciones y asegura que el único camino para ello es adecuarla con baños, servicio de climatización... aunque sí plantea eliminar los paneles actuales y sustituirlos por otros de menor altura (para que, entre otras cosas, se puedan contemplar los capiteles de las columnas) para que se vea el monumento mejor. En el lado contrario, no hay debate, la Lonja no solo no se debe tocar sino que debe limpiarse para contemplarla diáfana que es, defienden, como se concibió y como así sucede en otras de la Corona de Aragón como la de Valencia.

Cuatro 'cajas' de tres metros de altura

Pero el punto más polémico del proyecto es el que plantea la instalación de cuatro 'cajas' de casi tres metros de altura en las cuatro esquinas del edificio para ubicar en ellas los sistemas de climatización, los aseos o los vestuarios del personal así como la recepción de la sala. Un aspecto que sus detractores ven no solo innecesario sino el camino a que la Unesco descarte por completo su inclusión en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Todo sin olvidar que la Lonja está declarada BIC desde el año 2001 lo que impide la intervención en el mismo excepto para su rehabilitación, aseguran.

No es el único asunto espinoso ya que la recuperación de la entrada por la calle Don Jaime I tampoco queda al margen de la polémica. Esa idea implicará que el suelo tenga que levantarse para salvar el desnivel existente y la colocación de una rampa de acceso, y, además, esta intervención obligará a modificar la puerta ya existente para sustituirla por otra "con materiales metálicos, como son el zinc y acerco corten". El ayuntamiento defiende que esa puerta no es la original del edificio por lo que se puede intervenir en ella.

Polémica en la Comisión de Cultura

De hecho, la Lonja ya fue la protagonista de la última sesión de la Comisión de Cultura del ayuntamiento en la que la concejala del ramo, Sara Fernández, tuvo que hacer frente a las duras críticas de toda la oposición. Fernández, visiblemente molesta por las críticas, defendió que la Lonja "necesita que se reforme y se renueve. Lo único que vamos a tocar nosotros es todo aquello que ya se tocó en 1990 con el PSOE. No se toca nada del monumento original, al revés, las obras van a permitir verla más y modernizar y adecuar las instalaciones que ya existen. Porque ya hay un baño que utilizan los trabajadores y no lo hicimos nosotros", señaló antes de ir más allá: "Nunca se va a volver al monumento tal como fue porque ya no existe" y de asegurar que los que critican el proyecto es porque "no quieren que sea una sala de exposición sino un monumento y ahí no estamos de acuerdo. La oposición llegó a calificar el proyecto de "espeluznante" y aseguró que "ponía los pelos de punta".

De momento, se está pendiente del veredicto que debe dar la Comisión Provincial de Patrimonio ya que si rechazara la intervención no podría realizarse, aunque, además de las alegaciones, sus detractores ya han anunciado que acudirán al Justicia de Aragón y a los tribunales ordinarios para tratar de detener este proyecto.