Jorge Díaz (Carmen Mola) en Zaragoza: "Los humanos podemos llegar a realizar actos inimaginables para sobrevivir"

Pregunta: Con 'El espía' arranca una nueva aventura literaría en solitario, ¿qué historia se narra en esta nueva novela?

Respuesta: 'El espía' narra la historia de un hombre que era un aventurero, un seductor, un políglota, un vividor.. que llegó a ser el jefe de los espías alemanes en Barcelona en la Primera Guerra Mundial. También colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Usaba el nombre y el título de Baron Von Rolland, pero en realidad era un judío de Salónica que por diversas circunstancias había acabado allí. Es un personaje real que cuando en el año 49 se nacionaliza español, desaparece del mapa. Como no se sabe nada de él, he novelado el final de su vida. En 'El espía', el protagonista es asesinado en el primer capítulo, por lo que se inicia una investigación. Pero para saber quién era este hombre, hay que conocer su historia.

P: Cuando un escritor decide escribir una novela basada en hechos reales tiene que realizar un extenso trabajo de documentación. ¿cómo ha sido el camino hasta llegar a tener escrita y publicada esta novela?

R: Yo leí cuando era muy joven La verdad sobre el caso Savolta. Fue una novela que me marcó pero no pensé en escribir nada parecido. Años después, cuando estaba escribiendo una novela que se llamaba La justicia de los errantes, volví a leer La verdad sobre el caso Savolta. Entonces descubrí el personaje del barón Von Rolland. Me pareció tan buena su historia que decidí escribir sobre él. Aunque llegó el tsunami Carmen Mola y este relato ha tenido que esperar diez años para ver la luz.

P: Define a Von Rolland como «un espía sin escrúpulos». ¿Era una buena persona?

R: Es difícil de responder esa pregunta. Yo le convierto en una persona muy simpática en la novela porque me conviene para dar contraste con las cosas que hace. No creo que fuera una mala persona, simplemente vivió en una época en la que era muy complicado mantener tus principios y tu vida. En su servicio a Alemania en la Primera Guerra Mundial sufrió una derrota, salió de Barcelona y fue detenido en Francia. Después acabó siendo el jefe del espionaje alemán del Tercer Reich, demostrando esa falta de escrúpulos. Con todo esto es fácil preguntarse si estamos ante una mala persona.

P: Llama mucho la atención el hecho de que trabajara al lado de la gente que quería matar a su pueblo, ¿qué empuja a un hombre a traicionar a los suyos?

R: Probablemente era la única forma de salvar su vida. Los humanos podemos llegar a realizar actos inimaginables para sobrevivir. En uno de los interrogatorios dijo: «yo no soy el único judío que ha colaborado con los nazis». Todos desde la frialdad de nuestra vida señalamos y decimos que este tipo de persona son lo peor. Pero a lo mejor en aquel momento era la única manera que tenían de no morir. Cada uno puede tener una opinión, yo no creo que fuera buena persona, pero a lo mejor tampoco era tan mala como parece en la novela.

P: Ha utilizado la ficción para rellenar los huecos desconocidos. Parece que el asesinato era lo que más concordaba con la vida del Barón Von Rolland.

R: Me parecía muy lógico teniendo en cuenta su figura. personaje. Un personaje en la novela dice que iba buscando que lo mataran y bastante tardaron en hacerlo. Y después porque para hacer una novela prefería hacer una parte de thriller absoluto en la que se llevara a cabo una investigación. La idea surgió de forma sencilla.

P: Esta es una novela en la que se vuelve a demostrar que los espías tienen que traspasar ciertas líneas rojas. ¿Con qué quiere que se quede el lector con este libro?

R: Al lector le ofrezo una visión de la primera mitad del siglo XX con todos los ingredientes. Después tenemos a un hombre que, como cualquier espía, vive en la mentira, pero en la mentira absoluta. A mí me gustan mucho esas historias del hombre que desaparece, así que espero transmitir al público ese gusto con este libro.

P. Habrá sido diferente sin tus compañeros de Carmen Mola.

R: Escribir en solitario tiene dos partes. Por un lado, que echas mucho de menos a tus compañeros, y por otro, que hay veces que te apetece hacer algo sin necesidad de discutirlo con nadie. En las novelas de Carmen Mola me lo paso muy bien y disfruto mucho escribiendo con mis compañeros. Me parece que los dos tienen un talento impresionante y eso me permite aprender mucho de ellos. Decidimos parar un año pero Carmen Mola sigue y ahora mismo estamos trabajando en una novela que el año que viene esperemos tenerla acabada.