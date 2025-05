Novedades cómic y manga para mayo de 2025: Las lecturas que no debes perderte este mes

Mayo ya está aquí y, aunque las carteras aún se están recuperando de la oleada de lanzamientos de abril (sí, hablamos del regreso de DC), las editoriales no piensan darnos ni un respiro. Este mes llega con una buena tanda de novedades, entre integrales esperados, nuevos capítulos de la línea All In de Panini, rarezas editoriales, manga para todos los gustos y un par de títulos que tienen toda la pinta de no quedarse en la pila de “pendientes”.

Tenemos el arranque de series como ‘Justice League Unlimited’, la miniserie de ‘Canario Negro’ firmada por Tom King y Ryan Sook, propuestas potentes de Norma como ‘Los ojos de oro’ o ‘Como un pájaro en una pecera’ y, por supuesto, manga con sabor a tinta fresca en ‘Nue’s Exorcist’, ‘Compendio de expedientes’, ‘The Walking Cat’... y alguno más que seguramente te va a tentar.

Las novedades más importantes en cómic y manga de mayo de 2025

7 de mayo

‘Grimm’ #3 (Planeta Cómic)

‘Moonshine Integral’ (Planeta Cómic)

Una historia que mezcla crimen y licor ilegal en la América de la Ley Seca, con toques de terror y un dibujo con mucha personalidad. Este integral reúne el ciclo completo firmado por Brian Azzarello y Eduardo Risso, autores con oficio para narrar el lado más oscuro de la condición humana.

Novedades cómic y manga. / .

8 de mayo

‘Patrulla X Especial: Centinelas’ (Panini Comics)

‘The Brave and The Bold’ #1 (Panini Comics)

‘Canario Negro: La mejor de lo mejor’ #1 (Panini Comics)

‘Guerra de Veneno: Lobezno’ (Panini Comics)

‘Una muerte en la familia: Robin vive’ (Panini Comics)

‘The Walking Cat’ (Moztros)

‘Arawn’ (Yermo)

‘Las investigaciones de Nicolas Le Floch’ (Yermo)

‘All In Justice League Unlimited’ #1 (Panini Comics)

El primer número de esta colección recupera el espíritu directo y desenfadado de la serie animada de los 2000, con aventuras autoconclusivas que reúnen a héroes clásicos y secundarios en misiones inesperadas. Una lectura ideal para quien busca acción sin complicaciones.

Novedades cómic y manga. / .

9 de mayo

‘El equipo Ortiga’ (Norma Editorial)

‘Los ojos de oro’ (Norma Editorial)

‘Nue’s Exorcist’ #1 (Norma Editorial)

‘Tu carta’ (Norma Editorial)

‘Yajirushi’ (Norma Editorial)

14 de mayo

‘Spawn Scorched’ #5 (Planeta Cómic)

‘Dark Spaces: Incendio forestal’ (Planeta Cómic)

Una historia coral con aroma a thriller criminal, en la que un grupo de mujeres reclusas es enviado a sofocar un incendio en California… pero lo que encuentran entre las llamas va más allá del fuego. Scott Snyder firma un relato tenso, inquietante y con giros inesperados.

Novedades cómic y manga. / .

15 de mayo

‘All In Superman’ #1 (Panini Comics)

‘All In Green Arrow’ #1 (Panini Comics)

‘Guerra de Veneno: Zombiontes’ (Panini Comics)

‘All In Green Lantern’ #1 (Panini Comics)

‘Street Fighter: Enciclopedia de Guerreros Mundiales’ (Moztros)

‘Valiant Orígenes: Bloodshot’ (Moztros)

21 de mayo

‘Haikyu!’ #35 (Planeta Cómic)

‘Un amor de tinta y espuma’ #1 (Planeta Cómic)

22 de mayo

‘A las 25:00, en Akasaka’ #4 (Panini Comics)

‘Amanecer de DC. Hiedra Venenosa’ #1 (Panini Comics)

‘Amanecer de DC: Los mejores del mundo’ #1 (Panini Comics)

‘Creepshow’ (Moztros)

‘Ralph Azham’ (Yermo)

23 de mayo

‘Como un pájaro en una pecera’ (Norma Editorial)

‘Escobar: Una educación criminal’ (Norma Editorial)

‘La verdadera historia del Far West: Jim Bridger’ (Norma Editorial)

‘Los viejos hornos: inestables como el clima’ (Norma Editorial)

‘No hay tumba’ (Norma Editorial)

‘Compendio de expedientes’ #1 (Norma Editorial)

28 de mayo

‘Hereje’ (Planeta Cómic)

‘La vida incombustible de Salvador Dalí’ (Planeta Cómic)

Un retrato gráfico del artista más excéntrico del siglo XX, narrado con agilidad, ironía y un punto de irreverencia. La novela gráfica recorre momentos clave de la vida de Dalí sin perder de vista su contradicción permanente entre el arte, la provocación y el personaje.

Novedades cómic y manga. / .

29 de mayo

‘Marvel Essentials: Asedio’ (Panini Comics)

‘Archivos DC: Superman en los años 50′ (Panini Comics)

‘Transformers’ #3 (Moztros)

‘Rogue Trooper: El valle de las heridas’ (Dolmen)

Un mes perfecto para dedicarse a leer

Y así arranca mayo, con una selección que invita a sentarse con calma, hojear sin prisas y dejarse llevar por historias de todo tipo. Entre reediciones, nuevas colecciones y alguna que otra sorpresa, las editoras se vuelcan con aquellos que optan por disfrutar entre páginas. A disfrutar.